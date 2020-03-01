Юношеский Чемпионат Молдавии по футзалу завершился 1 марта. В течение двух месяцев матчи проходили на «Футзал-Арене ФФМ» в селе Чореску (Молдова). Участвовало 8 команд.
Дивизия Б для спортсменов до 17 лет организована впервые. Федерация поставила задачу просмотреть перспективных игроков для комплектования юношеской сборной, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.
Три команды набрали одинаковое количество очков – по 15. У каждой было по два поражения. Бендерская «Тигина – СДЮШОР-4» уступила победителю – команде «Сынжерей» – в личной встрече 2:3 и стала серебряным призером. Бронза у футзалистов «Волунтарий».
В состав бендерской команды вошли воспитанники местной школы футбола, а также несколько игроков Тираспольской СДЮШОР № 4. Тренер – Сергей Александров. Игорь Шевченко из «Тигины» признан лучшим игроком турнира.
«Очень интересный чемпионат получился. Все команды играли с задором, мотивация была отобраться в сборную. Госадминистрация помогла нам с транспортом. 6 членов нашей команды вошли в расширенный состав сборной. В следующем году начнутся отборочные матчи к чемпионату Европы. Игорь Шевченко из «Тигины» даже принял участие в товарищеском матче со Швецией за команду U 19», – рассказал ИА "Новости Приднестровья" Сергей Александров.
В состав юношеской сборной Молдавии по футзалу вошли Игорь Шевченко, Максим Плешка, Владимир Бреккель, Егор Дроздов, Александр Михайленко и вратарь Максим Катан.
Лучший бомбардир чемпионата – Олег Морозан из «Ромы», у него 16 голов. Владимир Бреккель на 7-й строчке в рейтинге. Он провел 5 матчей, забив 6 мячей.
Напомним, в женском чемпионате футзалистки из Чобруч стали бронзовыми призёрами. bendery-ga.org