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Два новых случая коронавируса подтверждены в Молдове

Два новых случая коронавируса подтверждены в Молдове

Еще у двух граждан в Молдове было выявлено заражение новым типом коронавируса.

Речь идет о двух молдаванах, вернувшихся из Италии. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

Это двое взрослых, которые были госпитализированы вчера в больницу им. Тома Чорбэ после нескольких дней, проведенных дома, без соблюдения карантинного режима.

«Речь не идет о рейсе из Милана. Мужчина вернулся после трехнедельного визита в Италию 1 марта. 5 марта он почувствовал себя плохо, занялся самолечением, а 9 марта обратился в службу 112.

Женщина была в гостях у подруги 10 дней. Она вернулась домой 26 февраля. 1 марта заболела, ей прописали лечение, самоизоляцию в домашних условиях, но она не выполнила рекомендации», - отметила Виорика Думбрэвяну.

point.md
  • Сегодня, 16:58
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