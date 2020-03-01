Еще у двух граждан в Молдове было выявлено заражение новым типом коронавируса.
Речь идет о двух молдаванах, вернувшихся из Италии. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, сообщает point.md ссылаясь на agora.md
Это двое взрослых, которые были госпитализированы вчера в больницу им. Тома Чорбэ после нескольких дней, проведенных дома, без соблюдения карантинного режима.
«Речь не идет о рейсе из Милана. Мужчина вернулся после трехнедельного визита в Италию 1 марта. 5 марта он почувствовал себя плохо, занялся самолечением, а 9 марта обратился в службу 112.
Женщина была в гостях у подруги 10 дней. Она вернулась домой 26 февраля. 1 марта заболела, ей прописали лечение, самоизоляцию в домашних условиях, но она не выполнила рекомендации», - отметила Виорика Думбрэвяну.