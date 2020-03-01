Президент ПМР Вадим Красносельский провёл совещание, посвящённое вопросу противодействия распространению на территории Приднестровья коронавируса COVID-19.
В республике по указу главы государства действует оперативный штаб, в состав которого входят представители МВД, Минздрава и Минпроса. Как доложил министр внутренних дел Руслан Мова, совместным приказом утверждены план действий, перечень госпитальных баз, инструкция по проведению мероприятий в случае обнаружения у граждан признаков заболевания коронавирусом, алгоритм обследования пациентов и предварительные рекомендации по предупреждению распространения инфекции, сообщает novostipmr.com.
Механизм уже опробован. Речь идёт о случае возвращения в республику находившейся на сборах в Италии спортсменки, которая почувствовала недомогание. Больная была госпитализирована. Пробы на коронавирусную инфекцию оперативно направлены в Кишинёв. Результаты проведения исследований отрицательные. Параллельно проводилась работа с окружением данной гражданки. Были обследованы все, кто общался с ней после возвращения из-за рубежа. На сегодняшний день карантинные мероприятия по этому случаю прекращены, сообщает пресс-служба главы государства.
Ещё один тревожный для приднестровцев факт – прибытие 7 марта в Молдову из Италии гражданки, у которой лабораторно подтверждено наличие вируса COVID-19. Вместе с ней в самолёте находились несколько жителей Приднестровья. Соответствующими структурами ПМР были оперативно определены места их расположения на борту: все приднестровцы находились в удалении от заболевшей. Ни у одного нет признаков заболевания коронавирусом. Тем не менее все они находятся под наблюдением специалистов: несколько раз в день их посещают участковые врачи, которые контролируют состояние здоровья потенциальных носителей инфекции. Помещения обеспечены бактерицидными лампами, проинформировал Руслан Мова.
Министр также рассказал о состоявшейся 6 марта в Кишинёве встрече представителей МВД и МИД ПМР со специалистами Минздрава РМ и Всемирной организации здравоохранения. Участники дискуссии обсудили совместные меры противодействия распространению инфекции. Приднестровская сторона обратилась за помощью в обеспечении необходимыми средствами защиты. Важны также практические рекомендации тех, кто успешно применяет разного рода профилактические и барьерные механизмы.
В Приднестровье на ближайшее время запланировано проведение семинара для профильных специалистов, рассказал вице-премьер – министр здравоохранения Алексей Цуркан. Закупается защитная одежда. Ведётся работа по приобретению бесконтактных термометров.
Разработана правовая база на случай объявления карантина. Ограничительные нормы (к примеру запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях) начнут действовать при первом же клинически подтверждённом случае заболевания коронавирусом.
В связи с приближающимися пасхальными праздниками Оперативному штабу поручено усилить контроль. Ограничение режима пересечения приднестровской границы гражданами, прибывающими из государств, в которых зафиксированы случаи заболевания COVID-19, сохраняется.
Кроме того, Вадим Красносельский поручил ввести особый режим функционирования всех пограничных постов. Их сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты, а помещения для оформления документов – оборудованием для дезинфекции.
Вводится строгий запрет на посещение граждан, находящихся в медучреждениях, отведённых для проведения карантинных мероприятий. Контроль исполнения возложен на сотрудников органов прокуратуры.
Министерству внутренних дел поручено проверить факты завышения цен на средства защиты, о которых сигнализируют граждане республики.
«Спекуляции на беде недопустимы! В случае выявления нарушители должны нести ответственность, вплоть до уголовной», – подчеркнул глава государства. novostipmr.com