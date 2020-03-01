Два года назад команда Государственной управляющей компании (ГУК) была привлечена Правительством для того, чтобы вывести из управленческого и финансового кризиса ряд предприятий госсектора. За это время специалисты погрузились в деятельность каждого из них, выявили изъяны, сформировали свои рекомендации и помогли их внедрить в хозяйственные процессы. О том, с какими итогами закончили 2019-й девять организаций, гендиректор ГУК рассказал Председателю Правительства Александру Мартынову и его первому заместителю – министру финансов Татьяне Кировой, сообщает на сайте Правительства ПМР.
Виктор Добров начал с обобщенных данных. Так, совокупный объем производства составил 191 млн рублей (+17% к 2018-му), доходы от продаж – 241 млн рублей (+35%). Еще один существенный рывок выявлен по чистой прибыли – 14 млн рублей, при том что в 2017-м аналитики фиксировали «минус», а в 2018-м – небольшой «плюс» в 600 тыс. рублей. Такая позитивная динамика позволила прежде всего сохранить трудовые коллективы, уйти от долгов по зарплате и повысить ее (средний оклад вырос на 16%). Эффект от развития хозяйствующих субъектов ощутил и бюджет страны, куда поступило налоговых отчислений на почти 40 млн рублей (+20%).
Далее руководитель ГУК проинформировал о результатах конкретных предприятий.
ОАО «Тирнистром»
Приднестровского добытчика и поставщика песчано-гравийной смеси Виктор Добров назвал главным флагманом оздоровления. Еще не так давно ОАО «Тирнистром» пребывал в плачевном положении, однако общие усилия представителей управляющей компании и руководства предприятия смогли кардинально изменить ситуацию. Как итог – получено в 2019-м около 10 млн рублей в качестве прибыли (начинали с минус 4,8 млн рублей) и уже 1,5 года сотрудникам без сбоев начисляется оплата труда (среднемесячная поднялась на 36% и равна 6200 рублям). Собственно, рабочих стало на 16 человек больше в прошлом году. По словам Виктора Доброва, «Тирнистром» рассматривается теперь как «интересное место работы». Несмотря на достижения, предприятие нуждается в глубокой модернизации, констатировал гендиректор ГУК. Часть мероприятий уже реализовали, выделив на них 7,8 млн рублей. Это как свои средства, так и те, что привлечены по программе субсидирования процентной ставки.
Деньги израсходовали на капремонт дробильно-сортировочных фабрик, бульдозеров, погрузчиков, подъемных кранов, формирование склада запасных частей (благодаря чему неполадки устраняют очень быстро и не возникает долгих простоев). В планах – сборка подержанного шагающего экскаватора, купленного в Румынии, и восстановление имеющегося. Без этих спецмашин говорить об эффективной разработке карьеров не приходится, сказал Виктор Добров.
«Также впервые у нас проведено обучение технических специалистов за пределами Приднестровья. Речь идет об операторах экскаваторов, в первую очередь шагающих. Их обучают в специализированных заведениях Молдовы с присвоением диплома. Благодаря этому нам удалось хотя бы укомплектовать шагающие экскаваторы для трехсменной работы», – отметил глава ГУК.
Кроме того, предприятие создало резерв оборотных средств прошлым летом – это позволило зимой, когда строительные работы не велись, привлечь работников к обновлению инфраструктуры и оборудования, не отпуская их за свой счет «перезимовать», как было ранее.
Задача на 2020-й – поддерживать заданный темп и укреплять позиции на внутреннем и внешнем рынках.
ЗАО «Одема им. В.Соловьевой»
Переходя к следующему предприятию, Виктор Добров обозначил, что на сегодняшний день легкая промышленность переживает не лучшие времена. Это, в частности, связано с высоким уровнем конкуренции за рабочие кадры. Именно поэтому на ЗАО «Одема» в 2019-м возрос фонд оплаты труда и, как следствие, зарплата (+18%). В итоге оттока специалистов на швейной фабрике не произошло, заявил гендиректор управляющей компании, и дополнил, что предприятие готово принять в свои ряды еще до 100 швей.
Прибыль ЗАО «Одема» в истекшем году составила 538 тыс. рублей. В структуре продаж продукция собственного производства увеличилась, однако по-прежнему имеет малую долю в сопоставлении с товаром, произведенным по давальческой схеме. Именно в этом направлении необходимо наращивать обороты, меняя пропорции в пользу своей фирменной одежды, указал Виктор Добров.
Кроме сохранения и развития профессионального потенциала, «Одема» смогла приобрести сотню автоматических станков для раскроя и пошива. Также фабрика планирует принимать более активное участие в госзаказе (речь идет об обмундировании для минобороны). Еще одно предложение по расширению деятельности – пошив школьной формы. Премьер поручил минпросу изучить инициативу вместе с администрациями учебных заведений.
Наконец, Виктор Добров проинформировал, что к «Одеме» проявляют интерес несколько инвесторов.
ЗАО «Каменский консервный завод»
Как минимум 15 лет – столько предприятие не генерировало прибыли, отметил глава ГУК. В 2019-м данная тенденция была сломлена: по основному финансовому показателю выявлен плюс в 2,5 млн рублей. По словам Виктора Доброва, ККЗ является ведущим работодателем в самом северном районе. В этой связи вдвойне важно, что задолженностей по зарплате не было, расчеты с сотрудниками проходили точно в срок. Что касается реализации продукции, то здесь предприятие работало традиционно в двух направлениях – местный рынок (продали на 17 млн рублей) и экспорт (получено 19 млн рублей).
«За 2019 год мы как минимум за 15 лет получили прибыль, немного расширили ассортиментный ряд, то есть начали производить овощные лечо, джемы, компоты для внутреннего потребителя, выиграли тендеры на поставку соков в образовательные учреждения городов и сел», – перечислил Виктор Добров.
Вместе с тем он обозначил, что выйти на новый уровень без инвестиций ККЗ не сможет. Вкладывать большие средства, которых нет ни у государства, ни у самого ККЗ, нужно в оборудование, на создание собственной сырьевой базы и мелиоративной системы, расширение рынков сбыта. Гендиректор управляющей компании сообщил, что на радаре имеются потенциальные инвесторы. Если их предложения будут соответствовать государственным потребностям и интересам, тогда с ними проведут переговоры.