Венгрия продолжит блокировать встречи совета НАТО-Украина до тех пор, пока украинское государство не восстановит меньшинства в правах. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, выступая в венгерском парламенте, сообщает lenta.ru ссылаясь на издание Hungary Today.
Он пояснил, что это продиктовано вовсе не геополитической ориентацией венгерского государства — его зря обвиняют в пророссийской позиции. Сийярто назвал такие заявления абсурдными и подчеркнул: «Венгерское сообщество для нас важнее любых геополитических вопросов».
Политик рассказал, что венгерское меньшинство в соседнем государстве оказывается притеснено: на родном языке ему говорить не стоит, а часов украинского языка просто недостаточно.
15 ноября прошлого года заместитель главы МИД Украины заявил, что его государство не собирается менять законы о принудительной украинизации и государственном языке: по его словам, они не вредят национальным меньшинствам, а, напротив, помогают им интегрироваться в украинское общество.
30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения. Сийярто тогда заявил, что его страна не готова жертвовать судьбами 150 тысяч живущих на Украине венгров ради геополитических интересов.
В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.
При нем же курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в Конституции. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции. lenta.ru