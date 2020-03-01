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ПРБ: В Приднестровье нет поводов для паники из-за падения курса рубля РФ

ПРБ: В Приднестровье нет поводов для паники из-за падения курса рубля РФ

Нацвалюта РФ отыграла часть потерь после падения курса российского рубля накануне. Во вторник вечером курс доллара составил 72,05 руб., что на 3,8 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,71 руб., подорожав на 4,2 рубля.

На фоне сохраняющейся нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, некоторую поддержку российской нацвалюте оказывают предпринятые Центробанком и Минфином России меры по урегулированию ситуации на внутреннем финансовом рынке, novostipmr.com.

«Существует механизм бюджетного правила в Российской Федерации. И вчера было заявление и Банка России, и Министерства финансов России о том, что в рамках бюджетного правила Банк России не будет приобретать валюту в золотовалютный резерв Банка России, а Минфин будет продавать валюту для того, чтобы возместить выпадающие доходы для своего бюджета», - отметил в интервью Первому Приднестровскому телеканалу первый заместитель председателя Приднестровского республиканского банка Алексей Мельник.

По его словам, в Приднестровье поводов для паники нет.

«Естественно, что в долларовом выражении заработная плата, которую наши граждане зарабатывают в России, будет уменьшена. Естественно, это в некотором смысле уменьшит объёмы поступающих денежных средств на территорию Приднестровья. Но необходимо отметить, что в рамках платежного баланса пока эта величина незначительная», - подчеркнул Алексей Мельник.

Наша республика торгует с Россией. Сумма экспорта достигает 86 миллионов долларов в год. Кроме того, Приднестровье получает из РФ денежные переводы: 63% всех трансфертов поступают в российских рублях.

«В рамках денежной кредитной политики наша валютная политика остаётся прежней. И валютный коридор остаётся также прежним: 16,10–16,50 [рублей за доллар США]. Напомню, что мы сегодня находимся на нижней границе нашего коридора: 16,10 рублей за доллар - наш официальный курс», - прокомментировал первый зампред ПРБ.

novostipmr.com
  • Вчера, 08:27
  • DTV
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