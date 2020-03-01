В Министерстве внутренних дел ПМР действует горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Позвонив по телефону 080022800, вы можете получить информацию о мерах личной профилактики, узнать о том, что делать и как себя вести при ухудшении самочувствия. По этому же номеру можно сообщить сведения о гражданах, которые вернулись из-за границы и могут быть заражены коронавирусной инфекцией COVID-19.
На горячую линию должен позвонить и каждый, кто собирается покидать территорию ПМР. Сообщать нужно и о своём возвращении в республику.
Горячая линия работает в круглосуточном режиме. Позвонить по номеру 080022800 можно с мобильного терминала стандарта CDMA или со стационарного телефона из любого населённого пункта Приднестровья (дополнительного набора кода не требуется).