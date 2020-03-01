Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье открыли горячую линию по вопросам коронавируса

В Приднестровье открыли горячую линию по вопросам коронавируса

В Министерстве внутренних дел ПМР действует горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Позвонив по телефону 080022800, вы можете получить информацию о мерах личной профилактики, узнать о том, что делать и как себя вести при ухудшении самочувствия. По этому же номеру можно сообщить сведения о гражданах, которые вернулись из-за границы и могут быть заражены коронавирусной инфекцией COVID-19.

На горячую линию должен позвонить и каждый, кто собирается покидать территорию ПМР. Сообщать нужно и о своём возвращении в республику.

Горячая линия работает в круглосуточном режиме. Позвонить по номеру 080022800 можно с мобильного терминала стандарта CDMA или со стационарного телефона из любого населённого пункта Приднестровья (дополнительного набора кода не требуется).

mvdpmr.org
  • Вчера, 09:34
  • DTV
  • Просмотров: 59
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна