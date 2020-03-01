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В Италию прибыли медики из Китая
Девять китайских медицинских работников прибыли в Рим на помощь по борьбе с коронавирусом COVID-19.
В Италию в четверг, 12 марта, прибыла бригада медицинских работников из КНР для оказания помощи по борьбе с коронавирусом, пишет в пятницу, 13 марта, Интерфакс со ссылкой на китайские СМИ.
Отмечается, что медики прибыли из Шанхая, всего приехали девять человек. Группу сформировали Госкомздрав КНР и китайское Общество Красного креста.
Еще специалисты привезли с собой необходимые медицинские и защитные материалы, всего более 30 тонн, передает korrespondent.net.
Посол КНР в Италии Ли Цзюньхуа сказал, что в Италии больше всего не хватает материалов и опыта в борьбе с эпидемией.
СМИ отмечают, что ранее китайские медработники уже выехали для оказания помощи при преодолении инфекции в Иран и Ирак.
Как сообщалось, в Италии из-за риска распространения коронавируса закрываются все магазины.
korrespondent.net
- Вчера, 09:42
- DTV
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