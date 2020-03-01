На данный момент на домашнем карантине продолжают находиться 6 приднестровцев, контактировавших с гражданами, у которых был подтверждён коронавирус. Напомним, пятеро из них прилетели из Милана на самолёте, на борту которого находилась инфицированная женщина. Ещё одна жительница ПМР возвращалась из Италии на маршрутке с заболевшим пассажиром. Всем шестерым наблюдаемым руководителем Медуправления МВД было вынесено предписание о соблюдении карантина. Все чувствуют себя хорошо, передает пресс-служба МВД ПМР.
13 марта из Кишинёва сообщили: 24-летняя жительница Приднестровья, прилетевшая из Италии, прямо из аэропорта доставлена в одну из городских больниц с подозрением на коронавирус. Аналогичный диагноз под вопросом рассматривают и врачи одного из медучреждений ПМР, куда 13 марта была госпитализирована 50-летняя жительница нашей республики. У пациенток взяты анализы для проведения исследования.
Также медики будут наблюдать за здоровьем людей, контактировавших с гражданами, имеющими подозрение на COVID-19. Это 8 человек. Симптомов заболевания у них нет, однако всем рекомендовано не покидать место жительства, ограничить круг общения, соблюдать профилактические меры, следить за своим самочувствием.