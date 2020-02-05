В Объединённую контрольную комиссию поступило заявление от приднестровской делегации в ОКК. Оно связано с провокацией, которая произошла на посту КПП СМС № 9 (правый) 7 марта 2020 года. ОКК выразила обеспокоенность возможным обострением обстановки на Центральном участке Зоны безопасности в целом, передает novostipmr.com.
Угрозы физической расправы
Как отмечается на сайте ОКК, приднестровская делегация выражает обеспокоенность нежеланием или неспособностью молдавской стороны обеспечить правопорядок на подотчётной территории Центрального участка Зоны безопасности (ЦУ ЗБ). Это представляет реальную угрозу миру и стабильности в зоне ответственности Совместных миротворческих сил.
Так, на ряде постов на этом участке миротворцы нередко подвергаются нападкам со стороны отдельных граждан Молдовы. Как правило, это демонстративное нарушение установленного в Зоне безопасности порядка, словесное оскорбление военнослужащих, угрозы физической расправы, иногда это вообще прямое уничтожение имущества.
«К сожалению, в ряде случаев известны факты открытого участия представителей примэрий близлежащих населённых пунктов, сотрудников полиции и других силовых структур Молдовы в подобных манифестациях, призванных продемонстрировать «народное недовольство». Следует заметить, что столь агрессивные поступки отдельных личностей имеют место исключительно только с молдавской стороны», – говорится в заявлении. Инцидент на посту № 9 (правый)
Последний случай произошёл 7 марта на территории поста КПП СМС № 9 (правый). Примерно в 8:15 утра со стороны населённого пункта Вадул-луй-Водэ подъехал белый микроавтобус «Мерседес» (гос. номер STS-536). Он начал маневрировать на территории поста Совместных миротворческих сил, чем создал аварийную ситуацию. Затем припарковался на обочине дороги, ведущей в Вадул-луй-Водэ.
Поскольку всё происходило на территории поста, постовой ИК МС Приднестровья старшина Чебан П. И. по указанию старшего смены от ВК МС РФ подошёл к микроавтобусу, представился и предложил водителю транспортного средства убрать его с территории миротворческого поста. После повторного предложения убрать автомобиль водитель транспортного средства ответил, что не знает русского языка и с нецензурной бранью потребовал, чтобы к нему общались на молдавском языке. При этом он угрожал Чебану П. И. физической расправой. На русском языке.
В конце концов старшему смены от ВК МС РФ удалось вынудить водителя микроавтобуса гражданина Быля Г. В. прекратить угрозы. Тот в свою очередь потребовал вызвать старшего поста, поскольку с сержантом он разговаривать не был намерен. При этом Быля отказался выполнять и законные требования старшего поста № 9, прапорщика Беляцкого А. В. об освобождении проезжей части на территории миротворческого поста.
Быля Г. В. вновь выдвинул требование, чтобы с ним общались на молдавском языке, при этом, ругаясь со старшим поста, угрожал вызвать полицию Молдовы.
Поскольку водитель отказался выполнить законные требования миротворцев, в соответствии с инструкцией прапорщик Беляцкий А. В. дал команду заблокировать автомобиль спецсредством «ЕЖ», предъявил и зачитал инструкцию старшего КПП (СП, ОП). Бездействие Молдовы
Пока происходили эти события, на территорию поста совместных миротворческих сил без какой-либо санкции Объединённой военной комиссии (ОВК) прибыли сотрудник поста полиции и командир 3 МПБ ВК МС РМ подполковник Арабаджи Ф. Ф., но реальных действий по разблокированию ситуации не предприняли.
В 12:22 на пост прибыла группа военных наблюдателей 4-х сторон (Приднестровье, Россия, Молдова, Украина). Они проверили документы, осмотрели автомобиль на наличие оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других запрещённых предметов. Поскольку они не были обнаружены, гражданин Быля Г. В. на автомобиле «Мерседес» уехал с территории поста в направлении Вадул-луй-Водэ.
Предложения приднестровской стороны
«Таким образом, следует констатировать, что необходимая работа с населением и гражданскими управленческими структурами в Зоне безопасности молдавской стороной проводится явно недостаточно либо деятельность отдельных личностей специально ориентирована против миротворческих подразделений, что недопустимо. Приднестровская делегация считает, что данные события в определённой степени подтверждают тревожные сигналы, изложенные в обращении делегации РМ № 23-18-465 от 05.02.2020 г., что вынуждает нас вновь вернуться к своим предложениям, изложенным в Заявлении приднестровской делегации № ОКК–13/Пр от 13 февраля 2020 года «О мерах по стабилизации обстановки на Центральном участке Зоны безопасности», – резюмируется в заявлении.
Напомним: 13 февраля приднестровская сторона сообщила о возможной провокации в Зоне безопасности. Опасения были вызваны заявлением представителей Молдовы о том, что присутствие миротворцев якобы «вызывает возмущение у жителей сёл Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя», и предупреждением, что миротворцы могут быть «подняты на вилы».
При этом мониторинг ситуации показал, что жители этих сёл с уважением относятся к миротворческой операции. В Тирасполе пояснили, что «народные возмущения» могут быть инспирированы спецслужбами Молдовы.
Приднестровская сторона предложила принять меры безопасности. В частности – увеличить численность миротворцев и возобновить деятельность вертолётной эскадрильи РФ в Зоне безопасности. novostipmr.com