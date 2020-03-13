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Отельеры Турции просят перенести введение налога на проживание

Отельеры Турции просят перенести введение налога на проживание

Федерация отельеров Турции обратилась к властям с просьбой перенести введение налога на проживание на будущий год из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава федерации Сурури Чорабатыр.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган подписал законопроект о введении налога на проживание в отелях. Его ставка с 1 апреля 2020 года составит один процент, с 1 января 2021 года повысится до двух процентов, передает ria.ru
"Мы ждем от государства поддержки для наших туроператоров, которые работают на въездном рынке, — сказал собеседник агентства. — Хотим, чтобы государство поддержало сотрудников, которых из-за ситуации с коронавирусом работодатели будут вынуждены нанимать на сезонную работу в туротрасль позже обычного. Мы также хотим, чтобы в связи с этим налог на проживание был введен в действие с будущего года, а не сейчас".

Он добавил, что эти просьбы его организация передала в высшие инстанции. "Надеемся, что к середине следующей недели мы получим ответ от правительства", — сказал Чорабатыр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

ria.ru
  • Сегодня, 07:23
  • DTV
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