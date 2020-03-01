Такое решение приняла постоянная депутатская комиссия по здравоохранению и социальной защите. Владимир Иванович Токий отдал более 60 лет жизни педагогической деятельности. Более 20 лет был бессменным директором Дворца детско-юношеского творчества. Под его руководством была создана крупнейшая в республике организация дополнительного образования, которая сегодня представляет собой структуру, состоящую из 7 образовательных центров, с охватом более 2000 учащихся. Имя Владимира Ивановича внесено в список «Золотого фонда системы образования ПМР». Решением 44 сессии 25 созыва Бендерского городского Совета народных депутатов 11 июля 2019 года Владимиру Ивановичу Токию было присвоено звание «Почетный гражданин города Бендеры» посмертно, сообщается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.
Вопрос организации питания детей в детских садах и школах города обсудили члены депутатской комиссии совместно с Бендерским центром гигиены и эпидемиологии. Специалисты отмечают, что ведется совершенствование материально-технической базы пищеблоков. Выполнен ремонт и оборудованы приточно-вытяжные вентиляции пищеблоков, закуплено 45 единиц технологического и холодильного оборудования взамен морально устаревшего.
Далее депутаты заслушали отчет о результатах работы карантинно-экологического отделения УВД г. Бендеры за 2019 год. За отчетный период, сотрудниками экологической милиции было составлено 1326 административных протоколов, из них 853 протокола за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов.
О проделанной работе в 2019 году перед постоянной депутатской комиссией отчитался и МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр». В минувшем году медицинский центр оказал более 300 тысяч различных медицинских услуг. Как отметила главный врач ЛДЦ Анна Абиленцева, был расширен спектр медицинских услуг за счет нового оборудования, открыта новая соляная комната для спелеотерапии, введен в эксплуатацию комплекс для водолечения «Niagara Plus». В 2020 году модернизация и реконструкция лечебно-диагностического центра продолжится.