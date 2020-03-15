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Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании на Украину

Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании, где он проходил курс лечения, на Украину. Об этом сообщает lenta.ru ссылаясь на издание «Страна.ua».

Политик прибыл в аэропорт Борисполь. Не ответив на вопросы журналистов, он сел за руль автомобиля и уехал в сопровождении охранников. Вместе с Порошенко прилетели и трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Отмечается, что все они были в масках.

Порошенко покинул Украину после получения очередного вызова на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). По какому из 16 уголовных дел, в которых фигурирует политик, должен был состояться допрос, не уточнялось. За несколько дней до этого Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который отказывал в переводе Порошенко из статуса свидетеля в статус подозреваемого.

Уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины, возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. Последнее касается инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей.

lenta.ru
  • Вчера, 09:52
  • DTV
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