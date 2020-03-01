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Дубоссарцы почтили память защитников Приднестровья, погибших 28 лет назад

Дубоссарцы почтили память защитников Приднестровья, погибших 28 лет назад

14 марта 1992 года Вооружённые силы Молдовы предприняли очередную попытку атаковать Дубоссары с двух сторон и разделить молодую республику.

В результате интенсивных боёв от огнестрельных ранений погибли 9 защитников Приднестровья, более 20-ти человек получили серьёзные огнестрельные ранения на Роговском и Кошницком направлениях.

Ежегодно в этот день дубоссарцы собираются у места гибели приднестровских героев – на перекрёстке у села Роги, вспоминают трагические события начала 1990-х и отдают дань памяти людям, погибшим при защите республики, передает novostipmr.com.

«Наши дубоссарцы защищали свой любимый город самоотверженно, мужественно, для того чтобы сегодня мы жили на этой земле и наша республика процветала. Мы никогда не забудем того времени и никогда не забудем тех героев, которые ценой своей жизни защитили нашу республику», - отметила заместитель главы Дубоссарской госадминистрации Наталия Кравец.

Со 2 марта 1992 года в Дубоссарах начались провокации и регулярные обстрелы. Были убиты первый начальник районного отдела внутренних дел Игорь Сипченко и донской казак Михаил Зубков, предпринят захват Кочиерской воинской части, где находились жёны и дети военнослужащих Российской Федерации. 14 марта атака на город велась одновременно по двум направлениям: Роговскому и Кошницкому. Отражали бой ополченцы, казаки, гвардейцы.

«Каждый год мы приходим сюда и отдаём дань памяти погибшим бойцам республиканской гвардии, ополченцам. Благодаря их мужеству и героизму Молдове не удалось перерезать стратегическую трассу, заблокировать Дубоссары. Одновременно 14 марта шёл бой и на Кошницком направлении, где также гибли наши ребята. Они отдали свои жизни за будущее Приднестровья», - отметил председатель Союза ветеранов республиканской гвардии Виктор Катареу.

В тот день 28 лет назад защитникам Приднестровья удалось остановить 14 БТРов и почти целый батальон Вооружённых сил РМ на Роговском и Кошницком направлениях. Отстаивать Кошницкий плацдарм дубоссарцам помогали ополченцы из Григориопольского и Рыбницкого районов, Тирасполя.

Ветеран приднестровской гвардии Виктор Драган – житель села Калиновка Дубоссарского района – одним из первых встал на защиту молодой республики. Вспоминает, что март 1992 года стал страшным испытанием для дубоссарцев. Виктор Драган – кавалер орденов «За личное мужество» и «Защитник Отечества», которые получил за особые заслуги, в частности за освобождение жён и детей офицеров в Кочиерской воинской части.

«Мы начинали с монтировок и дошли до оружия. К сожалению, его у нас не хватало. Ребятам было трудно противостоять Вооружённым силам Молдовы, которые много раз предпринимали попытки захватить город. Когда началось наступление со стороны Рогов, много защитников на посту было безоружных, а атаки были интенсивные. В ту же ночь я получил новую технику ГМЗ (гусеничный минный заградитель) и попал на Кошницкое направление. Там были казаки, тираспольские защитники, женщины стояли из Женского комитета вдоль трассы. Мы разогнали БТРы, один взяли в плен и передали казакам», - поделился воспоминаниями Виктор Драган.

Сегодня на митинге всех павших приднестровских героев вспоминали поимённо, а к местам гибели защитников возложили цветы.

novostipmr.com
  • Вчера, 09:59
  • DTV
  • Просмотров: 32
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