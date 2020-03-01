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Apple закрыла магазины по всему миру

Apple закрыла магазины по всему миру

Apple приняла решение о закрытии всех магазинов Apple Store до 27 марта в связи с пандемией COVID- 19. Об этом говорится в официальном заявлении Тима Кука на сайте компании.

После начала вспышки в Китае 42 магазина Apple были закрыты в Китае. Сейчас они вновь открылись, поскольку распространение болезни в КНР было приостановлено. Компания отмечает, что один из самых эффективных способов минимизировать риск передачи вируса — это снизить плотность людей, собирающихся в одном месте, и «увеличить социальную дистанцию».

В компании также полностью перенесут конференцию WWDC 2020 для разработчиков в онлайн-формат. Ранее появилась информация, что производитель откладывает презентацию своих новых гаджетов, среди которых должен быть новый iPhone 9. Помимо этого, ходят слухи, что пандемия повлияет на сроки выхода iPhone 12 осенью этого года.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. После этого во всем мире заболели более 145 тысяч человек, 5429 умерли, еще почти 72 тысячи полностью выздоровели. В России, по официальным данным, зарегистрировано 45 случаев заболевания.

hi-tech.mail.ru
  • Вчера, 10:08
  • DTV
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