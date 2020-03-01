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В Молдове депутаты от Партии социалистов пожертвовали свои зарплаты на борьбу с коронавирусом

В Молдове депутаты от Партии социалистов пожертвовали свои зарплаты на борьбу с коронавирусом

Парламентская фракция Партии социалистов РМ решила пожертвовать зарплату всех депутатов за этот месяц на финансовую поддержку системы здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса.

О пожертвовании объявил на пленарном заседании парламента председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, передает noi.md.

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины Спикер парламента Зинаида Гречаная призвала и других депутатов присоединиться к этой инициативе.

«Наши гражданские поступки в отношении пожертвований ценятся и приветствуются, но давайте будем государственными людьми и попросим Министерство здравоохранения представить запрос относительно всего, что нужно, чтобы мы были хорошо оснащены. Давайте подумаем, что нужно всем государственным учреждениям. Давайте вырежем из бюджета парламента, возьмем из государственного резерва, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое для борьбы с этой бедой. Это пандемия. Румыния во второй раз выделяет на это дополнительные деньги», – заявил депутат от Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

«Насколько мне известно, полностью используется резервный фонд Национальной компании медицинского страхования и резервный фонд правительства», – прокомментировала спикер парламента РМ Зинаида Гречаная.

noi.md
  • Вчера, 10:31
  • DTV
  • Просмотров: 42
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