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Аграрии Молдовы не планируют сокращать площадь посадки овощей из-за засухи

Аграрии Молдовы не планируют сокращать площадь посадки овощей из-за засухи

Гидрометеорологическая служба Республики Молдова объявила на большей части страны предупреждение («желтый уровень») в связи с гидрологической засухой.

На сайте ведомства отмечается низкая водность бассейна реки Прут, водохранилища гидроузла Костешть-Стынка, а также малых рек в центре и на юге РМ. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, населению и экономическим субъектам Молдовы рекомендовано «рационально использовать водные ресурсы», передает east-fruit.com

Вместе с тем, в отдельных районах страны в конце прошлой и начале нынешней недели прошли небольшие кратковременные дожди. Повысить уровень воды в реках они вряд ли способны. Однако психологическое воздействие на фермеров оказывают. Так, представители отдельных ассоциаций овощеводов высказывают мнение, что в 2020 году вполне может повториться прошлогодняя ситуация, когда осенне-зимний дефицит влаги в почве был с избытком восполнен осадками весной и в начале лета.

На фоне таких настроений руководители ряда крупных овощеводческих хозяйств сообщили, что даже с учетом рисков введения госструктурами лимитов на использование воды в целях ирригации они не намерены в текущем году корректировать в сторону снижения планы посадки большинства сельхозкультур, в частности – корнеплодов.

По данным Национального бюро статистики РМ, в прошлом году площадь под овощными/бахчевыми культурами и картофелем в агрохозяйствах всех категорий в целом составила 64,5 тыс. га. По сравнению с соответствующим показателем за 2018 год она выросла на 20,7%. Картофелем в 2019 году в стране было занято 18 тыс. га (94,9% от уровня предыдущего года), овощами открытого грунта – 36,6 тыс. га (128,9%), бахчевыми культурами – 8,3 тыс. га (155,2%).

east-fruit.com
  • Сегодня, 09:02
  • DTV
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