На территории Приднестровской Молдавской Республики с 16 марта 2020 года вступает в силу Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья».
Закон определяет правовые, организационные и экономические основы государственной поддержки молодых семей в виде предоставления им государственных субсидий на полную или частичную оплату кредита и процентов по нему на приобретение жилья на территории Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.
Согласно документу, получателем государственной субсидии может быть гражданин ПМР, соответствующий следующим требованиям: - постоянно проживающий на территории Приднестровья на основании регистрации по месту жительства или временно проживающий на территории Приднестровья на основании регистрации по месту пребывания сроком 1 год и более; - работающий по трудовому договору в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней, на территории Приднестровья или проходящий государственную службу в Приднестровье; - достигший возраста не более 35 лет в день обращения за получением государственной субсидии; - отсутствие у него в частной или общей с иными лицами собственности жилья на протяжении предшествующих дню обращения за государственной субсидией 3 лет, а также невыплаченного кредита на покупку жилья; - супруги не должны иметь в частной или в общей с иными лицами собственности жилья на протяжении предшествующих дню обращения за государственной субсидией 3 лет, а также невыплаченного кредита на покупку жилья; - являющийся членом молодой семьи в соответствии с настоящим законом.
Право на получение государственной субсидии может быть реализовано получателем государственной субсидии единоразово.
Право на предоставление государственной субсидии имеют: - врачи, работающие в организациях здравоохранения государственной и местной системы здравоохранения; - педагоги, работающие в государственных (муниципальных) дошкольных и общеобразовательных организациях образования, организациях среднего профессионального образования ПМР; - офицерский состав Вооруженных сил ПМР; - участковые инспекторы МВД ПМР; - аттестованные сотрудники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции ПМР.
Финансирование мероприятий по предоставлению государственной поддержки осуществляется из средств республиканского бюджета.
В предоставлении кредитов получателям государственных субсидий на добровольной основе принимают участие приднестровские банки. Они могут предоставлять кредиты получателям государственных субсидий, которые отвечают предусмотренным критериям отбора, без ограничений.
Обязательство получателя государственной субсидии самостоятельно выплатить не менее 5% от стоимости приобретаемого жилья в качестве первоначального взноса за счет собственных средств.
Государственная субсидия предоставляется в рублях ПМР молодым семьям: - не имеющим детей – в сумме, эквивалентной 10 000 долларов США по официальному курсу центрального банка ПМР на момент заключения трехстороннего договора на получение кредита на приобретение жилья, но не более стоимости приобретаемого жилья, равными ежемесячными платежами в течение 10 лет; - с одним ребенком – в сумме, эквивалентной 12 000 долларов США по официальному курсу Центробанка ПМР на момент заключения трехстороннего договора на получение кредита на приобретение жилья, но не более стоимости приобретаемого жилья, равными ежемесячными платежами в течение 10 лет; - с двумя и более детьми – в сумме, эквивалентной 14 000 долларов США по официальному курсу Центробанка ПМР на момент заключения трехстороннего договора на получение кредита на приобретение жилья, но не более стоимости приобретаемого жилья, равными ежемесячными платежами в течение 10 лет.
До 30% суммы государственной субсидии может быть выплачено в качестве первоначального взноса по кредиту на приобретение жилья по заявлению получателя государственной субсидии. В этом случае сумма государственной субсидии, выплачиваемая ежемесячно, уменьшается пропорционально выплаченному первоначальному взносу по кредиту на приобретение жилья.
Жилье, приобретаемое за счет государственной субсидии, должно быть закончено строительством и введено в эксплуатацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровья.
Закон о государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья также содержит статьи, определяющие компетенцию органов госвласти в оказании господдержки, механизм и условия оказания господдержки, основания для прекращения выплаты госсубсидии и ее возврата.