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Бендерский ЖЭУК планируется реорганизовать

Бендерский ЖЭУК планируется реорганизовать

Из управляющей компании в отдельное предприятие отделят ремонтно-строительное управление

В Госадминистрации Бендер прошло совещание, в ходе которого обсуждалась реорганизация жилищно-эксплуатационной управляющей компании (ЖЭУК). Проект представил директор предприятия.

Отметим, что МУП «ЖЭУК г. Бендеры» было создано по решению госадминистрации в 2014 году путём слияния трёх городских предприятий – «ТЖЭРУ № 1», «ТЖЭРУ № 2» и «ТЖЭРУ № 3».

С этого времени предприятие выполняет текущий и капитальный ремонт силами собственного ремонтно-строительного управления (РСУ), а также с привлечением сторонних подрядных организаций, сообщает novostipmr.com.

«Имея в структуре ремонтно-строительное управление, мы являемся и заказчиком, и подрядчиком. Мы предлагаем отделить РСУ в МУП и в полном составе отделить от ЖЭУК. Будет рационально разделить функции заказчика и подрядчика для повышения качества предоставляемых услуг по текущему и капремонту жилфонда», – пояснил директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры» Александр Голубнюк.

РСУ в новом статусе, являясь подрядчиком, на равных и конкурентных началах с другими участниками рынка будет осуществлять свою деятельность на основании договоров подряда с МУП «ЖЭУК г. Бендеры» по текущему и капитальному ремонту жилфонда.

«Данная реорганизация повысит эффективность текущего и капитального ремонта жилищного фонда, позволит обеспечить работников достойной зарплатой и исключить отток квалифицированных кадров, снизить затраты на аппарат управления, обеспечит контроль за ремонтом, содержанием и управлением муниципального жилищного фонда, не повлияет на рост тарифов на услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда и не потребует дополнительных финансовых средств», – пояснил Александр Голубнюк.

По его словам, ЖЭУК несёт большие затраты на содержание ремонтно-строительного управления (содержание производственной базы, транспортные расходы, заработная плата и прочее). Выделение РСУ в отдельное предприятие приведёт к экономии средств ЖЭУК, полагают инициаторы реорганизации. В свою очередь ведение самостоятельной коммерческой деятельности позволит РСУ работать с прибылью, уверены они.

«Первоначально РСУ, конечно, первый год будет работать с нулевой рентабельностью, но у него есть все перспективы для развития. Это гарантировано сто процентов и экономически посчитано», – сказал Александр Голубнюк.

Также директор ЖЭУК отметил, что РСУ имеет все возможности и техническую базу для выполнения работ по текущему и капитальному ремонту не только жилищного фонда, но и на объектах соцкультбыта и иных подрядных работ.

С тем, что ЖЭУК нуждается в реорганизации, согласился и председатель горсовета г. Бендеры Юрий Кара.

«Мы должны повысить качество тех ремонтных работ, которые сегодня оказываются населению. С другой стороны, мы должны сократить денежные средства, которые направляются на содержание управляющей компании. В рамках доклада, который нам сегодня представил директор ЖЭУКа, мы получаем, с одной стороны, сокращение аппарата управления, соответственно больше средств будет направлено на ремонт жилфонда, и, с другой стороны, на рынке услуг появляется ещё одно конкурентоспособное строительное предприятие», – сказал Юрий Кара.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:43
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