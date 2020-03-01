Глава государства Вадим Красносельский созвал руководителей органов государственной власти, министерств и ведомств, учреждений и предприятий, задействованных в работе, направленной на недопущение распространения на территории Приднестровья вирусной инфекции COVID-19, а также на минимизацию последствий карантинных мер, сообщает novostipmr.com ссылаясь на президентскую пресс-службу.
Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции Руслан Мова проинформировал участников совещания о принимаемых мерах и проводимых мероприятиях. Он сообщил о функционировании горячей телефонной линии, на которую поступило 724 звонка (данные на 7 утра сегодняшнего дня), ведении электронного журнала регистрации граждан, покидающих республику и возвращающихся на ее территорию, ежедневном отчете о ситуации. На данный момент восемь граждан, контактировавших с лицами, подозреваемыми в наличии вируса, находятся в условиях самоизоляции по месту жительства, сообщил докладчик. Проведена работа по сбору информации о наличии в республике продуктов питания, ГСМ, медпрепаратов: Руслан Мова озвучил сводные данные об остатках. Он также сообщил о приостановке деятельности ряда объектов, среди которых 84 спортзала и фитнес-центра, более полутора сотен развлекательных заведений. За период действия ограничительных мер в посещении Приднестровья отказано 394 иностранным гражданам. На железнодорожных станциях проведены медицинские обследования прибывших поездом граждан ПМР.
Глава МВД озвучил перечень предложений Штаба по ужесточению карантинных мер. Видение Минздрава озвучил руководитель ведомства Алексей Цуркан. Многие пункты двух проектов совпадают. В ходе совещания обсудили каждую предлагаемую меру. После детального обмена мнениями президент озвучил итоговый перечень предстоящих защитно-ограничительных мер, действие которых будет распространяться до 5 апреля. Лицам, не имеющим гражданства ПМР либо регистрации, запрещен въезд в республику. Исключения составят диппредставители иностранных государств, водители автомобилей и лица, сопровождающие грузы, пребывающие в Приднестровье. Каждый конкретный случай – строго по согласованию с Оперативным штабом. Эта мера, помимо защиты от «импорта инфекции», минимизирует экспорт из Приднестровья продуктов питания и продовольственных товаров, всплеск которого вызван повышенным спросом и, соответственно, дефицитом в соседних государствах. Что касается выезда приднестровцев за пределы ПМР, настоятельно рекомендовано осуществлять его только в случае крайней необходимости. При этом покидающий страну гражданин должен заполнить анкету, а по возвращении в обязательном порядке пройти медобследование и двухнедельный карантин. Образовательные учреждения, в том числе дошкольные, до 5 апреля принимать воспитанников не будут. В случае если нет возможности домашнего присмотра за детьми, одному из родителей детсадовцев будет открыт больничный лист с соответствующей оплатой. Посещать для этого поликлинику не придется: заявить о потребности нужно будет в телефонном режиме. Учреждения сферы услуг обязаны приостановить работу, если речь не идет о ведомственных столовых. Они продолжат выполнять свои функции, но строго по обслуживанию лиц, относящихся к учреждению, в ведении которого находится объект общественного питания. Аптеки и автозаправочные станции работают в штатном режиме с соблюдением мер безопасности и профилактики. Для торговых предприятий вводится ограничение количества одномоментно находящихся в помещении граждан. Открытые рынки продолжат принимать покупателей, в закрытых корпусах будет действовать тот же принцип, что и в магазинах. Движение общественного транспорта минимизируется до нескольких часов в утреннее и вечернее время в будние дни. Стадионы и другие спортивные площадки под открытым небом, парки и скверы доступны гражданам. На эту информацию обратили особое внимание глав государственных администраций, принявших участие в работе совещания в режиме видеоконференции. Прием граждан на время ужесточения карантинных мер повсеместно запрещен. Собрания, заседания, совещания могут проводить только Администрация Президента, Правительство ПМР, Верховный Совет. Центральные входы в здания, где расположены эти госорганы, оборудуют бесконтактными термометрами и средствами дезинфекции. На использование других входов введен временный запрет.
В ходе совещания говорили и об обеспечении приднестровцев средствами защиты и дезинфекторами. Рассчитывать на их поступление из-за рубежа не приходится. Предстоит освоить производство масок индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Швейное предприятие «Тиротекс» выпускает подходящую по функционалу ткань. «Одема» готова взять на себя пошив. Повязки будут тканевыми, что обеспечит их многоразовое использование. Заказчиком нового вида продукции выступит Министерство внутренних дел. Оперативный штаб будет отвечать за распределение средств защиты.
По поручению президента представители банковского сообщества обсудят сегодня возможность приостановки на время действия карантинных мер начисления процентов по кредитам. Это поддержит предпринимателей, которые вынуждены временно прервать деятельность.
Полный перечень мер, направленных на недопущение распространения на территории Приднестровья коронавирусной инфекции, будет прописан в соответствующем постановлении Правительства ПМР. В среду на сессии Верховного Совета предстоит рассмотреть пакет законодательных инициатив, имеющих отношение к данному вопросу. Их подготовили Прокуратура ПМР и Минюст. Предполагается участие в пленарном заседании Президента ПМР. Его присутствие обусловлено решением главы государства о введении в Приднестровской Молдавской Республике режима чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ готовится к обнародованию. Конституция ПМР требует обсуждения этого вопроса на парламентской площадке.