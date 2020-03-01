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Правительство ПМР внесло изменения и дополнения в Распоряжение о введении карантина по предотвращению распространения коронавируса

Правительство ПМР внесло изменения и дополнения в Распоряжение о введении карантина по предотвращению распространения коронавируса

Распоряжение № 167

О внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства ПМР от 12 марта 2020 года № 148р «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции ПМР, Конституционным законом ПМР от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22) в действующей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении режима чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике в связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», в связи с ростом угрозы распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса 2019-nCoV, на территории Приднестровской Молдавской Республики:

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2020 года № 148р «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)» (САЗ 20-11) следующие изменения и дополнения:

а) дополнить Распоряжение пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Запретить с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 5 апреля 2020 года:

а) въезд на территорию Приднестровской Молдавской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, дипломатических представителей, членов делегаций международных организаций, а также сопровождающих их лиц и лиц, осуществляющих грузовые перевозки (продукты питания, предметы первой необходимости и так далее), а также иных лиц по согласованию Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции;

б) выезд граждан Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев острой необходимости, с обязательным заполнением эпидемиологической карты согласно Приложению к настоящему Распоряжению;

в) международные перевозки пассажиров транспортными средствами с количеством мест более 7 (семи);

г) проведение на территории Приднестровской Молдавской Республики массовых мероприятий и собраний с участием свыше 40 (сорока) человек;

д) деятельность учреждений сферы услуг (торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, кружков, спортивных, увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других объектов с массовым скоплением людей;

е) деятельность организаций, оказывающих физиотерапевтические услуги, за исключением предоставления их строго по медицинским жизненно важным показаниям;

ж) прием в гостиницы, санаторно-курортные организации и иные оздоровительные комплексы на территории Приднестровской Молдавской Республики новых посетителей;

з) предоставление отпусков медицинским работникам государственной системы здравоохранения на период введения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV);

и) пересечение Государственной границы Приднестровской Молдавской Республики, за исключением следующих пунктов пропуска:

1) с Республикой Молдова:

а) Бендеры – Каушаны (авт.);

б) Бендеры – Кишинев (авт.);

в) Бендеры – Варница (авт.);

г) Дубоссары – Дороцкое (авт.);

д) Рыбница – Резина (авт.);

е) Дубоссары – Криуляны (авт.);

2) с Украиной:

а) Первомайск – Кучурган (авт.);

б) Незавертайловка – Граденицы (авт.);

в) Хрустовая – Болган (авт.);

г) Новый Гоян – Платоново (авт.)»;

б) дополнить Распоряжение пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Установить следующие ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном торговом зале организации торговли:

а) до 100 кв. м торговой площади – не более 10 (десяти) покупателей;

б) до 250 кв. м торговой площади – не более 15 (пятнадцати) покупателей;

в) до 500 кв. м торговой площади – не более 30 (тридцати) покупателей;

г) до 1000 кв. м торговой площади – не более 40 (сорока) покупателей;

д) свыше 1000 кв. м торговой площади – не более 50 покупателей;

е) свыше 2000 кв. м торговой площади – не более 100 покупателей»;

в) дополнить Распоряжение пунктом 1-3 следующего содержания:

«1-3. Установить следующие ограничения по движению общественного транспорта (городского, пригородного, междугороднего) на территории Приднестровской Молдавской Республики:

а) движение общественного транспорта осуществляется строго в рабочие дни с 5:00 часов до 10:00 часов, с 16:00 часов до 20:00 часов, за исключением дежурного общественного транспорта по списку, предоставляемому в УГАИ МВД ПМР главами государственных администраций городов и районов Приднестровской Молдавской Республики;

б) вход в общественный транспорт осуществляется только через одну дверь транспортного средства исключительно по количеству свободных сидячих мест»;

г) дополнить Распоряжение пунктом 1-4 следующего содержания:

«1-4. На период введения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), организациям образования, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, определить перечень должностей и категории работников (педагогов, воспитателей) для выполнения трудовых обязанностей удаленно в порядке, определенном Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики»;

д) дополнить Распоряжение пунктом 1-5 следующего содержания:

«1-5. Установить на период введения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), следующий упрощенный порядок оформления и выдачи листка о нетрудоспособности в случаях карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 (семи) лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке недееспособным:

а) оформление листка о нетрудоспособности осуществляется на основании:

1) поступивших устных обращений граждан по телефонам в регистратуры поликлиник;

2) поступивших электронных обращений граждан на официальный сайт Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики с заполнением формы установленного образца;

б) выдача листка о нетрудоспособности осуществляется после отмены ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»;

е) подпункт «г» пункта 2 Распоряжения изложить в следующей редакции:

«г) с 16 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить учебный процесс, дополнительные занятия в организациях общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего профессионального образования, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, с сохранением заработной платы работников данных организаций в порядке, определенном Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

С 17 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить учебный процесс в организациях дошкольного образования, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, с сохранением заработной платы работников данных организаций в порядке, определенном Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики»;

ж) пункт 2 Распоряжения дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) запретить направление работников и служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления в служебные командировки за пределы Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, определенных на основании отдельного распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики или Правительства Приднестровской Молдавской Республики»;

з) пункт 4 Распоряжения дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:

«з) назначение ответственных лиц в лечебно-профилактических учреждениях за оформление и выдачу листка о нетрудоспособности в упрощенном порядке, предусмотренном пунктом 1-5 настоящего Распоряжения;

и) отзыв медицинских работников из ежегодных оплачиваемых отпусков»;

и) дополнить Распоряжение пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Государственной службе средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики обеспечить подготовку информационно-агитационных материалов, социальной рекламы, информационных видеороликов, направленных на соблюдение социальной изоляции, социального разобщения в целях недопущения распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»;

к) пункт 9 Распоряжения изложить в следующей редакции:

«9. Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики обеспечить работу горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), по телефону: 0-800-22-800»;

л) дополнить Распоряжение пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровскому республиканскому банку до 23 марта 2020 года представить в Правительство Приднестровской Молдавской Республики предложения в части поддержки экономических агентов и граждан Приднестровской Молдавской Республики»;

м) дополнить Распоряжение пунктом 9-2 следующего содержания:

«9-2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Распоряжения, осуществляется за счет средств Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики»;

н) дополнить Распоряжение Приложением согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Правительства А. Мартынов

novostipmr.com
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