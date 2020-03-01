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Сколько лет больным коронавирусом в Молдове?
Виорика Думбрэвяну рассказала о том, сколько лет всем гражданам Молдовы, у которых подтверждено наличие COVID-19.
0-9 лет – 1 человек;
10-19 лет – 2 человека;
20-29 лет – 3 человека;
30-39 лет – 5 человек;
40-49 лет – 4 человека;
50-59 лет – 5 человек;
60-69 лет – 9 человек.
Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что в Молдове официально подтверждено 29 случаев коронавируса.
15 из них были завезены в республику (из Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии) остальные – местные, то есть, вирус был передан от человека к человеку уже внутри страны.
bloknot-moldova.md
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