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Сколько лет больным коронавирусом в Молдове?

Сколько лет больным коронавирусом в Молдове?

Виорика Думбрэвяну рассказала о том, сколько лет всем гражданам Молдовы, у которых подтверждено наличие COVID-19.

0-9 лет – 1 человек;

10-19 лет – 2 человека;

20-29 лет – 3 человека;

30-39 лет – 5 человек;

40-49 лет – 4 человека;

50-59 лет – 5 человек;

60-69 лет – 9 человек.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что в Молдове официально подтверждено 29 случаев коронавируса.

15 из них были завезены в республику (из Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии) остальные – местные, то есть, вирус был передан от человека к человеку уже внутри страны.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 15:02
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