На основании Постановления Правительства главой госадминистрации Романом Иванченко в Бендерах введены дополнительные меры по ограничению распространения инфекции на территории города.
С сегодняшнего дня прекратили работу учреждения дошкольного образования.
Запрещена деятельность на всей территории города Бендеры учреждений сферы услуг (торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, кружков, спортивных, увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других объектов с массовым скоплением людей.
Магазины, аптеки, поликлиники и больницы открыты, однако с ограниченным количеством одновременно находящихся внутри них посетителей.
Общественный транспорт работает по измененному графику. Так, в будние дни маршрутки, троллейбусы и автобусы курсируют в обычном режиме с 5-00ч. до 10-00ч. утра, далее следует перерыв, возобновляется движение с 16-00ч., прекращается с 20-00ч.
На время выходных общественный транспорт полностью останавливает свою работу.
Напомним, ранее Роман Иванченко подписал Распоряжение о введении ограничительных мер по предотвращению коронавирусной инфекции на территории г. Бендеры. Сегодняшний нормативно-правовой акт предполагает внесение изменений и дополнений в прежний документ.
Распоряжение «О проведении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции»
Подписано распоряжение «О проведении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции»В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5.11.1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР 94-4), в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также проведении профилактических мероприятий: 1. Создать Оперативный штаб г. Бендеры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в следующем составе: Председатель – Управляющий делами государственной администрации г. Бендеры. Секретарь оперативного штаба - начальник Управления документационного обеспечения. Члены: - представитель УВД г. Бендеры; - представитель МУ «УЖКХ г. Бендеры»; - представитель РЦГиЭ г. Бендеры; - представитель МУ «УНО г. Бендеры»; - представитель МУ «Управление культуры г. Бендеры»; - представитель МУ «Управление по физической культуре г. Бендеры»; - представитель МУ «Управление по организации питания в учреждениях УНО г. Бендеры»; - представитель ГУ «Бендерской центральная городская больница»; - представитель ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи»; - начальник отдела информационного обеспечения предпринимательской деятельности Государственной администрации г. Бендеры; - главный специалист по транспорту Государственной администрации г. Бендеры. 2. Руководителям организаций, указанных в п.1 настоящего Распоряжения делегировать своих представителей в состав Оперативного штаба г. Бендеры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции своих представителей в ранге не ниже заместителя руководителя. 3. Управляющему делами Государственной администрации г. Бендеры – Председателю Оперативного штаба г. Бендеры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции проводить заседание штаба начиная с 13.03.2020 г. еженедельно по средам и пятницам до особого распоряжения 4. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению распространения на территории г. Бендеры, сел Гиска и Протягайловка коронавирусной инфекции, вызванной 2019 –n CоV с 13 марта 2020 года до особого распоряжения. 5. Запретить проведение на территории г. Бендер сел Гиска и Протягайловка всех массовых мероприятий (культурные, спортивные, увеселительно -развлекательные), связанные с большим скоплением людей. 6. Всем руководителям организаций независимо от организационно -правовой формы собственности, расположенных на территории г. Бендеры, усилить дезинфекционный режим в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 7. Начальнику отдела информационного обеспечения предпринимательской деятельности Государственной администрации г. Бендеры, главному врачу ГУ «Бендерский центр гигиены и эпидемиологии» г. Бендеры организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами питания, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима. 8. С 16 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить учебный процесс, дополнительные занятия в организациях общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего профессионального образования независимо от организационно-правовой формы и формы собственности с сохранением заработной платы работников данных организаций в порядке, определенном Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. В организациях дошкольного образования учебный процесс не приостанавливать со строгим соблюдением медицинскими работниками процедуры проверки детей при утреннем фильтре с целью недопущения детей с выраженными симптомами простудных заболеваний в организации дошкольного образования. При выявлении симптомов обеспечить изоляцию больных детей и направлять их в соответствующие учреждения здравоохранения в сопровождении родителей или медицинских работников. 9. Главному специалисту по транспорту Государственной администрации г. Бендеры, главному врачу ГУ «Бендерский центр гигиены и эпидемиологии» обеспечить проведение профилактических мероприятий в общественном транспорте всех форм собственности, с проведением влажной уборки салонов с применением дезинфицирующих средств перед выходом на маршрут, в середине и в конце дня, а так же регулярное проветривание салонов автотранспорта. 10. Начальнику МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Бендеры» обязать всех руководителей организаций и учреждений усилить дезинфекционный режим, в том числе жилого фонда (подъезды, лифты). 11. Руководителям лечебно–профилактических учреждений г. Бендеры, сел Гиска и Протягайловка обеспечить: а) поддержание неснижаемого запаса лекарственных препаратов, дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты сотрудников; б) медицинское наблюдение на дому за лицами, возвращающимися из неблагополучных стран в течение 14 календарных дней; в) тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; г) в случае выявления симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию среди находящихся под медицинским наблюдением, обеспечить подачу экстренной информации в Оперативный штаб г. Бендеры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции; д) незамедлительное проведение регламентированного комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией; е) работу медицинских организаций с оказанием первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами; ж) возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения. 12. Руководителям лечебно–профилактических учреждений г. Бендеры, сел Гиска и Протягайловка принять меры: а) по изоляции и непрерывному медицинскому наблюдению на срок до 14 календарных дней граждан при их возвращении из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. В случае появления симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, провести их госпитализацию в инфекционное отделение по месту жительства; б) по организации регулярных занятий с медицинскими работниками про вопросам диагностики, лечения, и профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением; в) по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике новой коронавирусной инфекции, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний. 13. ГУ «Бендерский центр гигиены и эпидемиологии»: а) организовать контроль: 1) за соблюдением дезинфекционного режима на транспортных узлах (железнодорожные и автовокзалы), в общественном транспорте и в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий); 2) за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию их изоляцией и лабораторным обследованием; 3) за организацией и проведением профилактических мероприятий и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции; б) обеспечить: 1) мониторинг выявления случаев заболевания вызванных новой коронавирусной инфекцией, их лабораторным обследованием с предоставлением ежедневной информации в Оперативный штаб г. Бендеры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в письменном виде; 3) оказание практической и методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям в проведении лабораторной диагностики коронавирусной инфекции; 14. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории г. Бендеры довести информацию гражданам о рекомендациях осуществлять выезд из территории Приднестровской Молдавской Республики только в случаях острой необходимости, и в обязательном порядке сообщать о выезде из территории Приднестровской Молдавской Республики на дежурную телефонную линию Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики по телефону 080022800. 15. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на Управляющего делами Государственной администрации г. Бендеры О.Т. Котелю. 16. Общий контроль оставляю за собой. 17. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.