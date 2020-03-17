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УЕФА переносит квалификации и финал Евро-2020, а также финалы еврокубков

УЕФА переносит квалификации и финал Евро-2020, а также финалы еврокубков

Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях пандемии.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции товарищеские игры и матчи квалификации Евро-2020 УЕФА перенесет на июнь, сообщила Польский футбольный союз, сообщает sputnik.md.

Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях пандемии.

О переносе финальной части ЕВРО на следующий год из-за коронавируса было объявлено во вторник. Новые даты турнира - с 11 июня по 11 июля.

Финал Лиги чемпионов УЕФА планируеn перенести на 27 июня, а финал Лиги Европы - на 24 июня.
Финал Лиги чемпионов 2020 года в Стамбуле был намечен на 30 мая, а финал Лиги Европы должен был пройти в Гданьске 27 мая.

Что касается матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, которые были запланированы на июнь 2021 года, они будут сыграны в другие даты из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).

sputnik.md
  • Сегодня, 15:18
  • DTV
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