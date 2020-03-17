Новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, будут ли расследованы до конца уголовные дела, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко.
Ранее Верховная рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении исполняющим обязанности директора Госбюро расследований Венедиктовой на должность генпрокурора. Такое решение поддержали 269 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает ria.ru Перед этим экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам, где проходит свидетелем.
Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по ряду дел, в том числе о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.