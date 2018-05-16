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МГБ призывает граждан не доверять фейковым новостям

МГБ призывает граждан не доверять фейковым новостям

С введением чрезвычайного положения в Приднестровье и ряда ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции на территории республики, фиксируются случаи использования чатов телефонных мессенджеров и групп в социальных сетях для тиражирования недостоверной и откровенно лживой информации.

Как отмечается на сайте МГБ ПМР, такие фейковые новости сопровождаются эмоциональными комментариями, резкими заявлениями и призывами. В этих действиях прослеживается активное участие определённых сил (как внешних, так и внутренних) и отдельных лиц, намеренно нагнетающих атмосферу паники с целью дестабилизации ситуации в Приднестровье, передает novostipmr.com.

Министерство госбезопасности ПМР сообщает, что по всем деструктивным публикуемым материалам ведомство проводит проверку, выявляя их первоисточники. Также в ведомстве предупреждают, что за распространение подобных вбросов и информационных провокаций, которые могут привести к напряжённости в обществе и негативно отразиться на государственной безопасности ПМР, в том числе в период чрезвычайного положения, предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Гражданам рекомендуют быть бдительными, чтобы не стать инструментом в руках злоумышленников и не распространять деструктивную информацию как среди своих близких и знакомых, так и на общедоступных приднестровских информационных площадках.

Кроме того, Министерство госбезопасности убедительно просит граждан республики, с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации и введения чрезвычайного положения, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, полученную информацию перепроверять через компетентные органы государственной власти ПМР и Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Достоверные данные о событиях и процессах в республике оперативно размещаются на официальных ресурсах средств массовой информации ПМР, в том числе на их страницах в социальных сетях и каналах телефонных мессенджеров», - подчеркнули в Министерстве госбезопасности.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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