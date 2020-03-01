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Китай предоставит помощь медицинским учреждениям Молдовы
Правительство Китайской Народной Республики предоставит Республике Молдова помощь, которая включает устройства и расходные материалы для медицинских учреждений страны.
Первая партия помощи была подтверждена в ходе встречи генерального секретаря МИДЕИ Еуджена Ревенко с послом Китайской Народной Республики в Молдове Чжан Инхуном во вторник, 17 марта, передает ipn.md
Партия помощи включает более тысячи диагностических тестов, 100 тысяч защитных респираторов, 500 инфракрасных термометров, тысячу пар медицинских очков и т. д.
Китайская помощь предоставляется в контексте эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.
ipn.md
- Сегодня, 09:42
- DTV
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