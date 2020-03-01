Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье пополнят кадровые ресурсы в сфере здравоохранения

В Приднестровье пополнят кадровые ресурсы в сфере здравоохранения

Минздрав Приднестровья направит все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Источники, откуда пополнять ряды медицинских кадров, обсуждались на рабочем совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое провел Президент Приднестровья Вадим Красносельский с представителями Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса.

Откуда привлекут врачей

Как сообщает пресс-служба Президента ПМР, среди озвученных предложений - привлечение к антикороновирусной работе студентов 4, 5 и 6 курсов медицинского факультета ПГУ. Эту деятельность в дальнейшем им тоже зачтут как учебную практику. Обсуждались и другие источники пополнения кадровых ресурсов сферы здравоохранения. На борьбу с вирусом будут призваны находящиеся в запасе военнослужащие, имеющие медицинское образование. Кроме того, предстоит провести перепрофилирование врачей. В учреждениях системы здравоохранения ограничивается оказание услуг, не связанных с экстренной медицинской помощью.

Профилактические и косметологические процедуры, плановые операции, массажи – все это придется отложить. Все силы Минздрав направит на борьбу с инфекцией. В этом контексте важно добиться понимания не только от медперсонала, но и от граждан республики, подчеркнул Вадим Красносельский: без острой надобности посещать лечебные учреждения нецелесообразно. Вход в больницы и поликлиники ограничат. Пропуск – по решению дежурной бригады после прохождения дезинфицирующих процедур и измерения температуры.

Обсуждался в ходе рабочей дискуссии и вопрос изготовления защитных масок. В ближайшее время «Тиротекс» выпустит 85000 единиц.

Говорили на совещании и о необходимости внесения в правовое поле республики понятия «карантинная дистанция». Пока, как показывает практика, не у всех граждан есть понимание значимости ее соблюдения. В магазинах и аптеках собираются десятки граждан, в основном старшего поколения. Участники заседания считают целесообразным строго ограничить количество лиц, находящихся в одном помещении. Важно, подчеркнул, Президент развернуть широкую информационную кампанию в СМИ, причем, она должна носить позитивный характер, а не вносить панику в общество. Вадим Красносельский обратил особое внимание на ответственность за распространение ложных сведений, фэйков и сообщений, провоцирующих неоправданные волнения среди граждан. Кроме того, Президент дал указание МВД и Минэкономразвития ежедневно мониторить ситуацию с ценообразованием на продукты питания и медикаменты, пресекая любые спекулятивные проявления.

Указ Президента ПМР о введении в ПМР чрезвычайного положения и информацию о других мерах, направленных на недопущение распространения коронавируса, обсудят на парламентской площадке.


president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна