Минздрав Приднестровья направит все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Источники, откуда пополнять ряды медицинских кадров, обсуждались на рабочем совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое провел Президент Приднестровья Вадим Красносельский с представителями Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса.
Откуда привлекут врачей
Как сообщает пресс-служба Президента ПМР, среди озвученных предложений - привлечение к антикороновирусной работе студентов 4, 5 и 6 курсов медицинского факультета ПГУ. Эту деятельность в дальнейшем им тоже зачтут как учебную практику. Обсуждались и другие источники пополнения кадровых ресурсов сферы здравоохранения. На борьбу с вирусом будут призваны находящиеся в запасе военнослужащие, имеющие медицинское образование. Кроме того, предстоит провести перепрофилирование врачей. В учреждениях системы здравоохранения ограничивается оказание услуг, не связанных с экстренной медицинской помощью.
Профилактические и косметологические процедуры, плановые операции, массажи – все это придется отложить. Все силы Минздрав направит на борьбу с инфекцией. В этом контексте важно добиться понимания не только от медперсонала, но и от граждан республики, подчеркнул Вадим Красносельский: без острой надобности посещать лечебные учреждения нецелесообразно. Вход в больницы и поликлиники ограничат. Пропуск – по решению дежурной бригады после прохождения дезинфицирующих процедур и измерения температуры.
Обсуждался в ходе рабочей дискуссии и вопрос изготовления защитных масок. В ближайшее время «Тиротекс» выпустит 85000 единиц.
Говорили на совещании и о необходимости внесения в правовое поле республики понятия «карантинная дистанция». Пока, как показывает практика, не у всех граждан есть понимание значимости ее соблюдения. В магазинах и аптеках собираются десятки граждан, в основном старшего поколения. Участники заседания считают целесообразным строго ограничить количество лиц, находящихся в одном помещении. Важно, подчеркнул, Президент развернуть широкую информационную кампанию в СМИ, причем, она должна носить позитивный характер, а не вносить панику в общество. Вадим Красносельский обратил особое внимание на ответственность за распространение ложных сведений, фэйков и сообщений, провоцирующих неоправданные волнения среди граждан. Кроме того, Президент дал указание МВД и Минэкономразвития ежедневно мониторить ситуацию с ценообразованием на продукты питания и медикаменты, пресекая любые спекулятивные проявления.
Указ Президента ПМР о введении в ПМР чрезвычайного положения и информацию о других мерах, направленных на недопущение распространения коронавируса, обсудят на парламентской площадке.