16 марта Вадим Красносельский подписал указ о введении в Приднестровской Молдавской Республике особого правового режима – чрезвычайного положения. Конституция ПМР требует обсуждения этого решения на парламентской площадке. Законодатели обязаны высказать свое мнение не позже, чем через 48 часов после обнародования президентского указа. Сегодня Верховный Совет ПМР провел в этой связи чрезвычайное пленарное заседание. Единственный вопрос повестки – утверждение Указа Президента ПМР №98 от 16 марта 2020 года с внесенными 17 марта дополнениями. Глава государства представил документ лично. Его выступление предварили доклады Министра внутренних дел ПМР Руслана Мовы, возглавляющего Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса, и Министра здравоохранения ПМР Алексея Цуркана, сообщает пресс-служба сайта Президента ПМР.
Глава Минздрава озвучил с парламентской трибуны данные о ситуации с распространением COVID-19 в мире. По его словам, короновирус зарегистрирован в 154 странах (регионах). Число заболевших превысило 198 тысяч человек, умерших – почти восемь тысяч, выздоровевших – без малого 82 тысячи. Наибольшее количество заразившихся среди жителей Китая, Италии, Ирана, Испании и Германии (эта страна буквально за минувшую ночь опередила по числу инфицированных Южную Корею). В число лидеров трагической статистики, связанной с человеческими потерями из-за коронавируса, попала и Франция. Очаг распространения инфекции перекочевал из Азии в Европу, констатировал докладчик. Говорил он и о положении дел в странах, соседствующих с Приднестровьем. Среди украинцев еще вчера было подтверждено семь случаев инфицирования, зарегистрирован один летальный исход заболевания коронавирусом, к сегодняшнему утру показатели удвоены. В Молдове зафиксировано 30 случаев заражения, по одному излечившемуся и умершему.
Алексей Цуркан рассказал о мерах, принимаемых соседями для предотвращения распространения инфекции, подчеркнув, что, в отличие от них, Приднестровье в этом контексте действовало на опережение и предупреждение. Первый ограничительный шаг, сделанный еще в конце января, и последующие решения, принимаемые по мере развития ситуации, позволяют сдерживать инфекционный натиск: в Приднестровье случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Пробы пятерых приднестровцев находятся в Кишиневе на лабораторном исследовании. Докладчик подробно описал сегодняшнее положение дел и спроектировал развитие ситуации в том случае, если бы карантинные меры были проигнорированы. Министр говорил о том, что в Молдове из-за несвоевременности введения ограничений увеличивается распространение инфекции внутри страны. Глава Минздрава призвал депутатов Верховного Совета поддержать решение Президента о введении в республике чрезвычайного положения и все предусмотренные документом ограничительные меры. С аналогичным призывом выступил и глава МВД ПМР. Руслан Мова проинформировал законодателей о деятельности Оперативного штаба и осуществляемых в республике действиях превентивного и профилактического характера, к которым отнесено и решение Главы государства о введении чрезвычайного положения.
Докладчики ответили на многочисленные вопросы парламентариев. В рамках дискуссионной части пленарного заседания говорили о том, что тесты на определение наличия у человека коронавирусной инфекции приднестровский Минздрав направляет в Кишинев. Отказов со стороны специализированного молдавского центра в проведении исследований не было. Обсуждался вопрос дополнительной защиты и материального стимулирования медицинских работников. Спрашивали о подвижках в изготовлении силами приднестровцев средств защиты. Швейные предприятия приступили к пошиву масок многоразового использования. Совместными усилиями фабрики «Тиротекс», «Одема» и «Вестра» способны выпускать до 80000 единиц в сутки. Основной производитель – «Тиротекс» – работает в 4 смены. В этой связи назрел вопрос о доставке сотрудников предприятия к месту работы (общественный транспорт ходит только в утренние и вечерние часы). Руслан Мова ответил, что решение будет найдено, вероятнее всего, запустят заводские спецрейсы. Вадим Красносельский в этом контексте обратил внимание на гибкость Оперативного штаба. Управленческая косность в условиях постоянно меняющихся реалий и отсутствия опыта противостояния пандемии, недопустима, подчеркнул Президент. Возвращаясь к вопросу пошива тканевых масок, Вадим Красносельский поставил задачу проработать и возможность производства внутри республики других средств защиты, к примеру, противочумных халатов (рассчитывать на их массовую поставку из-за рубежа в условиях пандемии не приходится).
Депутаты задавали уточняющие вопросы о порядке пересечения границы в условиях чрезвычайного положения, правилах функционирования предприятий сферы торговли и услуг, наличии медицинских кадров.
Президент в своем выступлении акцентировал внимание на том, что режим чрезвычайного положения введен на 19 суток. Велика вероятность его продления, что потребует полписания нового президентского указа и его парламентского обсуждения. Вадим Красносельский подчеркнул, что пошел по этому пути целенаправленно с тем, чтобы в случае необходимости продления особого правового режима вновь собраться, обсудить промежуточные результаты, достижения и, возможно, допущенные ошибки. Говорил Президент и о том, что критикуемая многими якобы преждевременность принятия приднестровским руководством ограничительных мер доказала свою оправданность и эффективность.
«С 31 января текущего года на территорию Приднестровья не было допущено более четырехсот иностранных граждан, прибывших из дальнего зарубежья. Это граждане Китайской Народной Республики, Италии, Румынии, Германии – стран, где сейчас находятся очаги распространения коронавирусной инфекции. Я убежден, что даже этой мерой мы минимизировали опасность заражения наших граждан на территории нашего государства. Затем Указом Президента №77 от 2 марта был создан Оперативный штаб, где обобщалась вся информация, которая поступала в Приднестровье, принимались определенные управленческие решения. Помимо этого, распоряжениями Правительства был введен карантин, как ограничительная мера по недопущению распространения на территории Приднестровья коронавирусной инфекции. Нам удалось выработать комплексный, системный механизм, определить алгоритм действий всех лиц, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень важно, чтобы каждое должностное лицо, все сотрудники, задействованные в борьбе с коронавирусными заболеваниями, знали свои действия, свою работу», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Глава государства считает оправданным и закрытие границ, и применение практики изоляции граждан, подозреваемых в заболевании коронавирусом, и их окружения. Говорил Президент и о работе, направленной на обеспечение продовольственной безопасности, подчеркнув, что запасов зерна хватит республике на то, чтобы обеспечивать население хлебом в течение двух лет.
Уделил Вадим Красносельский внимание и поддержке экономических субъектов, на деятельность которых оказывает негативное влияние введение в республике чрезвычайного положения. Поставлена задача безотлагательно создать комиссию, которая займется выработкой комплекса соответствующих мер. Предложения на этот счет уже поступают в адрес Президента.
Еще одна тема, которой коснулся Глава государства, – функционирование объектов культа. Президент озвучил поддержанное Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой мнение о том, что церковные службы целесообразно проводить во дворах храмов и при соблюдении норм карантинной дистанции. Еще одна защитная мера – сведение к минимуму, а по возможности и полное исключение соприкосновения прихожан с церковной утварью.
Обращаясь с трибуны Верховного Совета ко всем приднестровцам, Вадим Красносельский отметил: «Действия Президента, Правительства ПМР, Верховного Совета направлены исключительно на сохранение жизни и здоровья приднестровцев и лиц, находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики. Недопустимо распространение слухов и панических настроений в обществе, а также спекуляций в любых ее проявлениях на фоне коронавирусной инфекции. Прошу всех граждан Приднестровья соблюдать карантинные мероприятия и особый правовой режим, быть бдительными, сознательными и не поддаваться на любые формы провокационных проявлений. Только сообща, только вместе мы можем противостоять вызову. Только сообща мы сможем победить».
Обращаясь к сотрудникам органов госвласти и управления, Президент нацелил их на стопроцентное выполнение служебных обязанностей, причем, не только связанных с противостоянием вирусу. «Нам необходимо исполнить бюджет, выполнить наши социальные обязательства. Нам надо ремонтировать дороги, коммунальные сети, реализовывать программу Фонда капитальных вложений, продолжать ремонт детских садов, школ, объектов здравоохранения, культуры, спорта. Жизнь продолжается, и это факт», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Финальным стало обращение Главы государства к законодателям с предложением поддержать решение о введении на территории Приднестровья режима чрезвычайного положения – пока до 5 апреля. Профильный парламентский комитет рекомендовал коллегам по депутатскому корпусу голосовать за принятие соответствующего постановления. Документ принят большинством голосов. president.gospmr.org