Уже 30 марта в Яндекс.Учебнике появятся новые инструменты для полностью удалённого ведения уроков в любой школе. А с 1 апреля запустится полноценная онлайн-школа для 5–11 классов.
Сервис будет доступен по всей России бесплатно уже в марте и будет интегрирован во все образовательные продукты Яндекса. Платформа для полноценного дистанционного обучения предоставляет инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций уроков удалённо и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам, сообщает cossa.ru.
Инструменты для удалённого ведения уроков Уже 30 марта в Яндекс.Учебнике, которым пользуются учителя из более 22 тысяч школ в России, появятся новые инструменты для полностью удалённого ведения уроков. Ими сможет воспользоваться любой учитель по любому предмету. Преподаватели смогут проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников при помощи чатов и голосовых сообщений. Для этого учителю нужно только зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике.
Для уроков по русскому языку и математике будет доступно не только удалённое ведение, но и весь остальной функционал и задания Яндекс.Учебника. Они соответствуют образовательным стандартам и позволяют отработать всю школьную программу. Задания Яндекс.Учебника дети могут выполнять с любых устройств, а учителя получают онлайн-статистику и возможность корректировать план обучения на основании полученной обратной связи.
Для учителей проект «Я Учитель» подготовит серию обучающих курсов и практических рекомендаций по организации обучения в дистанционном формате.
Онлайн-уроки по всем предметам школьной программы
С 1 апреля совместно с Центром педагогического мастерства запустится полноценная онлайн-школа для 5–11 классов, которая будет доступна всем школьникам страны в Яндекс.Эфире и Яндекс.Репетиторе. Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ/ОГЭ и ведущие преподаватели школ Москвы. В сервисах появятся разделы с трансляциями и их записями по всем предметам учебной программы и развлекательно-образовательными роликами на переменах. Трансляции будут идти в школьные часы, чтобы сохранить привычный распорядок детей и родителей. Для младших классов по отдельным предметам также будут проводиться лекции. Для учеников девятых и одиннадцатых классов учителя-составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с персональными рекомендациями и заданиями в Яндекс.Репетиторе.
Также Яндекс и Центр педагогического мастерства запустят серию онлайн мастер-классов от ведущих ученых, которые познакомят школьников и их родителей с современным миром науки. Елена Бунина
Генеральный директор Яндекса в России
«В сложившейся ситуации мы хотим помочь родителям, учителям и ученикам, которые столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение. Наша главная задача — сохранить образовательный процесс максимально привычным и удобным для всех участников. Для этого в компании сформирована оперативная рабочая группа, разработка идёт в ускоренном режиме.
Мы ожидаем, что наши сервисы смогут помочь не менее 5 миллионам школьников продолжить учёбу. Мы занимаемся образовательными проектами более 13 лет, создали более 30 сервисов для школьников, учителей и студентов. Всё это позволяет нам реализовать такой масштабный проект в максимально сжатые сроки и помочь там, где мы действительно можем помочь».
Справка об Образовательной инициативе Яндекса
Яндекс создаёт и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у компании больше 30 образовательных проектов и сервисов. Их используют люди разного возраста: от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. Яндекс сотрудничает с образовательными структурами, предлагая собственные методические разработки и решения. Учебный процесс проходит в разных форматах: это онлайн-курсы, интенсивы, очное, дистанционное и смешанное обучение.
Уже около более 1,5 миллиона детей обучаются с «Яндекс.Учебником». В рамках данного сервиса также разработана специальная программа по профессиональному развитию учителей «Я Учитель». Программа даёт базовые цифровые навыки: как использовать учебную аналитику, какие умения развивать в детях. Проект дополнительного образования «Яндекс.Лицей», в рамках которого школьники за два года получают навыки junior-программиста, работает в 131 городах в 58 регионах России. Более 300 000 человек прошли бесплатный профориентационный курс в освоении новых IT-профессий на платформе онлайн-образования «Практикум», тысячи из них начали полное обучение новой профессии.
Общий объём инвестиций в образовательные проекты Яндекса составит более 5 млрд рублей в течение 2020–2022 годов.