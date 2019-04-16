Ситуация на денежном рынке республики и рынке банковских услуг оценивается как стабильная. Ликвидность банковского сектора находится на высоком уровне – мгновенная ликвидность в 4 раза превышает нормативное значение. Коммерческие банки способны выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по депозитам (вкладам) населения в соответствии с заключенными договорами. Об этом сообщили в Приднестровском республиканском банке, передает newspmr.com.
Центробанк Приднестровья продолжает работу в рамках утвержденных на 2020 год параметров «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», в соответствии с которыми коридор изменения официального курса составляет – 16,1-16,5 руб. ПМР за долл. США. Основным инструментом денежно-кредитной политики являются валютные интервенции, проводимые в безналичном порядке. В случае необходимости будут задействованы инструменты по регулированию национальной денежной массы.
В рамках поддержки организаций и физических лиц, которые могут понести ущерб в связи с введением чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике, центральный банк рекомендовал коммерческим банкам принять временные меры следующего характера:
- в отношении заемщиков – организаций, которые могут понести ущерб в связи с применением мер по введению чрезвычайного положения, приостановить начисление процентов по кредитам и не применять штрафы и санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями кредитного договора на время действия чрезвычайного положения;
- в отношении заемщиков – физических лиц, на платежеспособность которых могло оказать значительное влияние введение чрезвычайного положения, разработать варианты реструктуризации, либо рефинансирования кредитов и не применять штрафы и санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями кредитного договора на время действия чрезвычайного положения (на основе письменного обращения заемщика в банк).
При этом начисления процентов по депозитам (вкладам) населения производятся в соответствии с заключенными договорами.
Со своей стороны, Приднестровский республиканский банк принял решение о предоставлении регуляторных послаблений в отношении формирования резервов под потери коммерческими банками при применении рекомендованных мероприятий в адрес заемщиков.
Кроме того, в отношении экономических агентов, в случае невозможности соблюдения ими по объективным причинам сроков репатриации валюты (товаров) в соответствии с валютным законодательством ПМР, принято решение о возможности продления сроков репатриации валютной выручки (товаров) в целях избежания дополнительной нагрузки в виде уплаты штрафов (на основе заявления в Приднестровский республиканский банк).
Центральный банк продолжит отслеживать ситуацию на валютном рынке, на рынке банковских услуг, оценивать влияние внешних факторов на развитие экономики Приднестровья. В целях поддержания стабильности на финансовом рынке и содействия экономическому росту в республике Приднестровский республиканский банк намерен оперативно реагировать на происходящие изменения с использованием всех доступных инструментов денежно-кредитного регулирования.