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Рынок «Седьмой километр» работает, несмотря на карантин

Рынок «Седьмой километр» работает, несмотря на карантин

Часть предпринимателей промтоварного рынка «Седьмой километр» продолжает работать, несмотря на ограничения, введенные администрацией предприятия.

Охранники продолжают пускать на территорию всех желающих, не забывая взять плату за въезд, передает dumskaya.net

«Клиентов практически нет, открылась от силы половина контейнеров, — рассказал один из предпринимателей. — Мы вышли только для того, чтобы собрать отправки».

По словам нашего собеседника, речи об отсрочке арендной платы за торговые места пока не было.

«Мы не можем полностью закрыть рынок, — поясняет замдиректора «Седьмого» Ирина Ткач. — Это же не торговый центр, где достаточно просто закрыть двери. На территории масса объектов, которые не подпадают под действие решения кабмина. Это аптеки, продуктовые магазины, вся «мылка», где торгуют в том числе антисептическими средствами. Общепит закрылся — за исключением заведений, торгующих едой на вынос или с доставкой. Администрация прием граждан не ведет. Территория регулярно дезинфицируется».


Рынок «Седьмой километр» работает, несмотря на карантин

Рынок «Седьмой километр» работает, несмотря на карантин

Рынок «Седьмой километр» работает, несмотря на карантин
dumskaya.net
  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 33
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