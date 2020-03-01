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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на час дня 22 марта в инфекционном отделении Слободзейской районной больницы находится 21 человек, двое из них с диагнозом коронавирусная инфекция, остальные с подозрением на заболевание.

Как сообщается на сайте МВД ПМР, только вчера вечером в ЦРБ были доставлены 9 приднестровцев (четверо из которых – несовершеннолетние) с первоначальными симптомами вируса. В их числе трое тираспольчан, пятеро жителей Бендер и женщина из Слободзейского района. Их биопробы, в том числе анализы троих пациентов, вчера днём поступивших в отделение, направлены сегодня в Кишинёв. Результаты будут известны уже завтра.

Бендерчанка 60 лет и 37-летний рыбничанин, у которых вчера подтвердился коронавирус, изолированы в отдельные боксы и проходят курс лечения. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Также медики будут наблюдать за здоровьем людей, контактировавших с данными гражданами. Сотрудники милиции продолжают проводить работу по установлению круга лиц, общавшихся с заболевшими.

Специалисты компетентных служб проводят необходимые мероприятия, направленные на недопустимость распространения коронавируса. Ещё вчера была проведена дезинфекция подъездов, где жили заражённые граждане.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 12:28
  • DTV
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