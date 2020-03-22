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Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19», — сообщил артист.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

gazeta.ru
  • Вчера, 18:04
  • DTV
  • Просмотров: 41
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