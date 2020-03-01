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Испытание на прочность!

Испытание на прочность!

Первая ночь оцепления микрорайона Северный в Бендерах для милиции оказалась напряжённой. Из Молдовы в Приднестровье всё время пытались прорваться граждане, для которых ни законы, ни правила не писаны. Угрозы, оскорбления то и дело сыпались в адрес тех, кто стоит на страже безопасности приднестровцев. Были и те, кто, дождавшись раннего утра, в надежде, что правоохранители от усталости потеряют бдительность, пытались попасть в ПМР окольными путями, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

«Ночь была непростой. Граждане, не осознавая того, что могут стать угрозой для населения, поражали своей настойчивостью. Однако ни сотрудники ОВД Северный, ни приданные ему силы (курсанты ТЮИ и представители УВД г. Бендеры), несмотря на проливной дождь, ни на минуту не оставляли свои посты. Ни один гражданин незаконно не покинул оцепленную территорию», – прокомментировал ситуацию начальник ОУИМ УВД г. Бендеры Олег Макаренко и добавил, что микрорайон Северный будет оцеплен на протяжении всех 14 суток карантина. «Под замком» будет находиться и граница Бендеры-Варница.

mvdpmr.org
  • Вчера, 18:09
  • DTV
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