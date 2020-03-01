Молдавские учителя получили приказ, как действовать во время карантина.
Во-первых, они должны ежедневно сдавать отчеты о состоянии здоровья учеников классов, которыми они руководят. Классные руководители обязаны напоминать родителям и детям о том, что сейчас не каникулы, а карантин, который необходим для того, чтобы не выросло число зараженных, передает kp.md.
Во-вторых, ускоренными темпами молдавским учителям приходится привыкать к новым способам обучения детей. Немного не привычно для учителей, но что делать, надо учить и учиться.
А еще детям надо давать задания, а то у родителей заканчивается фантазия, чем занять чад.