Представитель американской компании Life Epigenetic опубликовал в своем твиттере инфографику, которая красноречиво показывает уровень смертности от коронавируса в мире. Данные собраны на основе показателей из трех стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса - Китай, Италия и Южная Корея.
Данные подтверждают, что наиболее уязвимы - люди самого старшего возраста, более 80 лет. В Италии уровень смертности среди них составляет семнадцать процентов - иными словами, умирает каждый шестой заболевший. Чуть меньше процент в Китае - 15 процентов скончавшихся имели более 80 лет. В Южной Корее эта цифра составляет 8 процентов.
И, наоборот, люди до 30 лет практически не подвержены опасности - процент смертности среди них ничтожно мал.