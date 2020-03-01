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Плотоядную косатку и каспийского тюленя внесут в Красную книгу

Плотоядную косатку и каспийского тюленя внесут в Красную книгу

Красная книга не обновлялась с 1997 года.
Решение о внесении косаток и каспийского тюленя, или каспийской нерпы (Phoca caspica) в Красную книгу было принято российским правительством. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Минприроды подтвердило мне включение в Красную книгу каспийского тюленя и плотоядной косатки. Это два вида, по поводу которых было больше всего споров, и нa включении которых мы настаивали два года. Сейчас они приказ направляют в Минюст для регистрации. Это первое обновление Красной книги с 1997 года», — Владимир Бурматов, передает nat-geo.ru.

По его словам, против включения новых видов ранее выступали Минсельхоз и Росрыболовство,

Как сообщает Greenpeace, плотоядных косаток в Охотском море, по примерным подсчетам, осталось всего несколько сотен. У отловщиков этот вид пользуется популярностью, потому что их легче всего ловить, перевозить и содержать в океанариумах.

Плотоядных косаток вместе с каспийскими тюленями должны были внести в Красную книгу России в декабре 2019 года, но тогда разногласия Минприроды с Минселхозом и Росрыболовством не позволили сделать это своевременно.

Плотоядную косатку и каспийского тюленя внесут в Красную книгу

Хотя формально в роде косаток существует лишь один вид — Orcinus orca — различают несколько разновидностей этих млекопитающих, которые не скрещиваются между собой. Плотоядных косаток, о которых идет речь в постановлении, также называют транзитными. Их рацион практически полностью состоит из морских млекопитающих, главным образом, ластоногих. Более распространенной разновидностью косаток являются рыбоядные, или резидентные. Они питаются рыбой и головоногими моллюсками и живут сплоченной семейной группой со сложной структурой взаимоотношений.

Каспийский тюлень — эндемик Каспийского моря. Зимой, ранней весной и поздней осенью животное мигрирует в северную часть моря, где на льдах образует скопления, щенится и линяет, а осенью заходит в устья Волги и Урала, до Волгограда и вверх по течению Урала на 200 км.

Каспийскому тюленю присвоена Международным союзом охраны природы категория «вымирающий вид» (EN). В конце XIX века численность этого вида нерпы составляла более миллиона особей, в настоящее время она сократилась, по разным оценкам, более чем в 4-10 раз. Основными причинами сокращения популяции нерпы являются исчезновение и загрязнение ее мест обитания и гибель в рыболовных сетях.
nat-geo.ru
  • Сегодня, 16:42
  • DTV
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