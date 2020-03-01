Французская люксовая группа Kering предоставит французской службе здравоохранения 3 млн медицинских масок, закупленных в Китае.
Помимо этого, концерн сам запустит их производство на базе французских мастерских модных домов Balenciaga и Yves Saint Laurent, соблюдая строгие меры по охране здоровья сотрудников. Пошив начнется после согласования производственного процесса и материалов с органами власти.
Также Kering сделал финансовый взнос в Институт Пастера для поддержки исследования COVID-19. Ранее в этом месяце группа и принадлежащие ей компании сделали пожертвования четырем основным больницам фонда в Ломбардии, Венето, Тоскане и Лацио, Италия, в то время как Gucci заявил о готовности поставить в Тоскану более 1 млн медицинских масок и 55 тыс. защитных комбинезонов в ближайшие недели при условии получения соответствующих разрешений. В январе Kering оказал финансовую поддержку фонду Красного Креста в Хубэе, Китай, передает noi.md.
Ожидается, что консолидированная выручка Kering по итогам первого квартала 2020 года, который завершится 31 марта, покажет падение на 13–14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В марте ключевой конкурент Kering - люксовый конгломерат LVMH - объявил, что все производственные мощности его подразделения «Парфюмерия и косметика» будут использоваться для производства санитайзеров.