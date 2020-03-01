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Волонтёры помогут пожилым людям во время карантина

Волонтёры помогут пожилым людям во время карантина

Волонтёры помогут одиноким пенсионерам купить продукты и всё самое необходимое. Именно пожилые люди наиболее уязвимы к новой коронавирусной инфекции. У них заболевание протекает гораздо тяжелее, чем у молодёжи с крепким иммунитетом.

Чтобы пенсионеры не подвергали себя риску заразиться, лишний раз выходя из дома, покупки готовы приносить волонтёры, пишет в соцсети «Фэйсбук» один из организаторов группы волонтёров «Помощь при коронавирусе в ПМР» Борис Эфрос.

По словам активиста, инициаторами создания такого волонтёрского движения выступили несколько человек. Для координации деятельности в мессенджере Viber было создано отдельное сообщество. К волонтёрской деятельности сразу же подключились общественные организации.

Горячая линия, на которую пожилые приднестровцы могут обратиться за помощью, уже запущена. Её номер: 0 (533) 86-030. Линия работает с 9:00 до 18:00.

На сегодняшний день около 40 человек изъявили желание участвовать в добровольческой деятельности. Набор неравнодушных граждан, которые готовы помочь пожилым людям, продолжается, отметил Борис Эфрос в беседе с «Новостями Приднестровья».

«Нам нужны как добровольцы, которые будут ходить по магазинам, так и люди, готовые координировать закупку и доставку товаров. Сейчас у нас есть волонтёры в Тирасполе, Бендерах, Григориополе. Нужны добровольцы из Слободзеи, Рыбницы, Каменки, Дубоссар, отдалённых сёл, чтобы пожилые люди из этих населённых пунктов не остались без помощи», – отмечает активист.

Также организаторы просят присоединиться к добровольческой деятельности граждан, имеющих личные автомобили. Ведь в связи с карантином в Приднестровье приостанавливается движение общественного транспорта. Поэтому волонтёры хотят организовать доставку нуждающихся приднестровцев к больницам и поликлиникам.

Нужны и спонсоры, которые помогут оплатить расходы на топливо для водителей, мобильную связь для диспетчеров, расходы на приобретение средств дизинфекции для рук.

Более подробную информацию можно узнать, написав Борису Эфросу в Viber по номеру 0 (778) 14-411 или обратиться на горячую линию по телефону: 0 (533) 86-030. По этому же номеру телефона можно и попросить волонтёров о помощи.
  • Сегодня, 08:12
  • DTV
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