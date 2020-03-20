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Что радикально изменится жизни людей в Молдове с 25 марта 2020 года

Что радикально изменится жизни людей в Молдове с 25 марта 2020 года

Кому в Молдове запрещено находиться вне дома, где вводится карантин, как будут доставляться пенсии, к кому будут применять санкции, что нельзя нарушать:

1. Лицам старше 63 лет, начиная с 25 марта 2020 года, запрещается находиться вне дома и в общественных местах, за исключением: (i) поездок в служебных интересах, (ii) за продуктами питания; (iii) за медпомощью, которая не может быть отложена; (iv) по другим причинам (смерть члена семьи, нужды людей и домашних животных и т. д.).

2. Гражданам запрещено, начиная с 25 марта 2020 года, находиться в общественных местах: парках, лесах, на игровых и спортивных площадках, в зонах отдыха.

3. Запрещены услуги общепита на АЗС.

4-5. Местные комиссии по чрезвычайным ситуациям пересмотрят в 24 часа все решения в соответствии с решением парламента об объявлении чрезвычайного положения, положениями правительственной Комиссии по чрезвычайной ситуации и по общественному здравоохранению.

6. Режим карантина вводится в селах Бэлчана и София Хынчештского района.

8. МВД, Минздрав обеспечит единый учет информации по инфицированным лицам, их контактам, а также тем, кто находится в режиме самоизоляции / карантина.

9. МВД не будет применять санкции по отношению к иностранцам, у которых истек крайний срок для подачи ходатайства о предоставлении / продлении права на проживание, а также срок исполнения решений о возвращении с территории РМ, если это произошло из-за ограничений, связанных с вирусом, и на момент установления ЧП они были законно на территории Молдовы;

10. Совет по Телерадиовещанию в период действия ЧП будет проводить заседания в сокращенном составе не менее 4 членов.

11-13. Провайдеры онлайн услуг будут обязаны, по решению СИБа, немедленно прекратить предоставление услуг пользователям, которые будут продвигать ложную информацию о ситуации с вирусом.

14-15. Нацкасса социального страхования обеспечит, начиная с 1 апреля 2020 года, перечисление социальных пособий на действующие банковские счета получателей.

16. ГП Po ta Moldovei с 1 апреля 2020 года обеспечит с помощью работников МВД: 1 получение на дому пенсий и других социальных пособий пожилыми людьми; 2 выплату через почтовые отделения социальных выплат с учетом социальной дистанции.

17. Нацкасса соцстрахования обеспечит передачу списков получателей всех видов социальных выплат (финансовая поддержка, разовая поддержка, социальная помощь и социальная помощь на холодный период года), включая перевод финансовых средств, необходимых для этой цели, в первые дни оплаты месяца.

18. Комиссия «Почты Молдовы» по распределению социальных пособий на дому не будет превышать 1,3% от распределенной суммы.

19-24. Центр госзакупок в сфере здравоохранения делегирует республиканским, муниципальным и районным общественным медико-санитарным учреждениям право на госзакупки лекарственных средств, изделий медназначения, необходимых для профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19. Другие упрощения в сфере медицинских госзакупок - см. полный список ниже.

25. До 1 июня 2020 года устанавливается мораторий на проверки, в том числе налоговые, предприятий. (см. полный текст ниже).

26. Отсрочка по уплате налогов (см полный текст ниже)

27. Разрешены чартерные авиаперелеты, которые перевозят граждан РМ в Республику Молдова, выполняемых авиакомпанией:

- AIR MOLDOVA, 24 марта 2020 года, КИШИНЕВ - ПАРИЖ - КИШИНЕВ;

- FLYONE, 25 марта 2020 года, КИШИНЕВ - ЛОНДОН - КИШИНЕВ;

- AIR MOLDOVA, 25 марта 2020 года, КИШИНЕВ - ПАРИЖ (BEAUVAIS) - КИШИНЕВ;

- FLYONE, 26 марта 2020 года, КИШИНЕВ - СТАМБУЛ - КИШИНЕВ;

- FLYONE, 26 марта 2020 года, КИШИНЕВ - МОСКВА - КИШИНЕВ.

31. Несоблюдение положений / мер, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям РМ, представляет опасность для здоровья населения и послужит основанием для привлечения виновных и / или уголовной ответственности виновных лиц.

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