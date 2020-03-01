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От кого пошли утки и курицы? В Бельгии обнаружили их древнего предка

От кого пошли утки и курицы? В Бельгии обнаружили их древнего предка

Вероятно, эта птица не умела летать.
Ископаемые останки птицы были найдены внутри нескольких кусков окаменелых морских отложений в районе Льежа. Исследователи из Кембриджского университета во главе с палеонтологом позвоночных Даниэлем Филдом установили, что животное жило на закате эры динозавров — 66,7 миллиона лет назад, менее чем за миллион лет до удара астероида, который, как считается большинством ученых, обрек на гибель громадных рептилий, передает nat-geo.ru.

Однако птица размером с перепела и весом около 400 граммов, которую назвали Asteriornis maastrichtensis, пережила массовое вымирание, сформировав длинную линию потомков, включающую современных куриц и уток. Окаменелости животного состоят из почти полного черепа и нескольких костей конечностей.

Передняя часть черепа похожа на куриную, включая носовую кость, которая образовала часть ноздри, помогая сформировать клюв. Филд отмечает, что такая форма клюва явно предполагает, что, как и современные курицы, древняя птица не была придирчивым едоком и не специализировалась на каком-либо особом питании.

«Неспециализированная диета — это особенность, которая могла бы помочь животным, таким как эта чудо-курица, выжить после удара астероида», — Даниэль Филд.

От кого пошли утки и курицы? В Бельгии обнаружили их древнего предка
Даниэль Филд с моделью черепа Asteriornis maastrichtensis, напечатанном на 3D-принтере.
Фото: University of Cambridge

От кого пошли утки и курицы? В Бельгии обнаружили их древнего предка
Желтым и красным на модели отмечены фрагменты черепа, схожие с куриным. Розовые и зеленые области имеют сходство с водоплавающими птицами.
Фото: University of Cambridge

Однако другая часть черепа Asteriornis maastrichtensis более характерна для водоплавающих птиц, таких как утки. Анализ костей конечностей показал, что A. maastrichtensis имели довольно длинные ноги. Скала, содержащая окаменелости, состоит из морских отложений, что говорит о том, что это животное было береговой птицей.

«Это подсказывает нам, что, возможно, небольшой размер и обитание на береговой линии могли помочь этим птицам пережить конец мелового вымирания», — отмечает Стивен Брусатте, палеонтолог из Эдинбургского университета, специализирующийся на позвоночных и не принимавший участия в исследовании. В то время, как астероид лишил более крупных животных пропитания, меньшие по размерам предки современных водоплавающих и домашних птиц сумели выжить, довольствуясь малым. То, что «чудо-курица» проживала близко к воде, спасло ее от лесных пожаров после падения астероида, которые уничтожили птиц, обитающих на деревьях.

Название Asteriornis maastrichtensis птица получила в честь древнегреческой богини-звеззды Астерии. По преданию, Зевс пытался соблазнить ее и догнать в образе орла, а Астерия, скрываясь от него, превратилась в перепелку и бросилась в море. По другой версии, сам бог-громовержец превратил богиню в перепелку за то, что отвергла его любовь. Это отсылка ученых к тому самому астероиду, послужившему причиной мел-палеогенового вымирания. Вторая часть названия отсылает к маастрихтского яруса, где были найдены ископаемые остатки.

Почитайте о крошечном черепе динозавра размером с колибри, найденном в янтаре.

nat-geo.ru
  • Сегодня, 08:41
  • DTV
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