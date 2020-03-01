О заболевших, тех, кто находится под наблюдением, мерах, предпринимаемых Оперативным штабом и не только. В ходе брифинга Руслан Мова и Алексей Цуркан прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Приднестровье, передает mvdpmr.org.
Руководитель Оперштаба акцентировал внимание на ситуации в микрорайоне Северный. «Несмотря на то, что он находится в карантинной зоне, мы делаем всё возможное, чтобы граждане не почувствовали негативные моменты. Мы обеспечили доставку живущим там пенсионерам социальных выплат. Что касается продуктов, то провоз их идёт без особых ограничений. Особые требования, как и по всей республике, предъявляются к соблюдению правил реализации товаров. Ограничивается миграция населения по микрорайону», - рассказал Руслан Мова.
Руководитель штаба отметил, что карантинные мероприятия проводятся только с нашей стороны. Республика Молдова пока не ввела такие меры в отношении села Варница. «А поскольку у жителей Варницы есть сообщение с Кишинёвом, мы понимаем, чем это чревато. И поэтому мы будем продолжать контролировать перемещение проживающих и на Северном, и на Варнице. Думаю, граждане должны понять, что мы это делаем, дабы избежать большой беды», - добавил Руслан Мова.
Говоря о прекращении деятельности ряда торговых точек, руководитель Оперативного штаба сказал: «Мы будем идти по пути ужесточения мер. И я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем предпринимателям, которые занимаются торговлей непродовольственными товаров. Сегодня есть хорошая возможность наладить реализацию продукции онлайн с доставкой. Мы ограничиваем мигрирование граждан из дома в магазин, но даём возможность предпринимателям, торгующим товарами второй необходимости - стройматериалами, бытовой и компьютерной техникой, одеждой и другими, организовать работу удалённо. Думаю, многие по-другому посмотрят на свой бизнес и его организацию». mvdpmr.org