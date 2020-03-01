Глава Правительства Александр Мартынов вместе с руководством министерства просвещения, минсоцзащиты и УНО городов и районов обсудил вопросы, касающиеся организации учебного процесса в школах.
«Мы работаем в режиме чрезвычайного положения. Один из негативных моментов, который имеет место на сегодняшний день, это частичная остановка учебного процесса в школах, дошкольных образовательных учреждениях. Прошла неделя, даже больше, ситуация с распространением инфекции, к сожалению, к лучшему не меняется. В этой связи есть все основания полагать, что в ближайшую неделю, две, может быть и больше, наши дети останутся дома. Не за горами выпускные экзамены в школах, особая ситуация с выпускниками одиннадцатых классов. Самое время сейчас обсудить, как нам двигаться дальше», – начал совещание по видеоконференции Премьер, gov-pmr.orgпресс-служба Правительства ПМР.
Как доложила глава минпроса Алла Николюк, в условиях пандемии многие образовательные учреждения в мире перешли на режим дистанционной работы. Такой же механизм предложен в отношении приднестровских учреждений. На основании российских методических рекомендаций будут разработаны документы, которые позволят проводить занятия на «удалёнке». Нормативным актом Правительства их утвердят к следующему понедельнику.
«Методические рекомендации сводятся к тому, что каждая школа своим внутренним локальным документом определяет, каким образом это будет проведено», – сказала министр.
Форма преподавания (скайп, вайбер либо другие платформы) будет выбрана каждым образовательным учреждением отдельно.
В свою очередь Приднестровский госуниверситет, по словам ректора Степана Берила, готов оказать помощь в организации дистанционной работы, поскольку сам вуз уже перешел на такой режим.
Алла Николюк подчеркнула, что начало четвертой четверти, намеченное на 1 апреля, принято не откладывать: «Расписание тоже будет утверждено и доведено до сведения родителей и детей, чтобы они понимали, в какой день они получат задание, и по какому предмету с ними будет работать учитель».
Новый способ обучения предварительно продлится в течение 3-4 недель.
Также по поручению Премьера минпрос соберет данные по нехватке компьютеров в школах (для организации работы учителей). В случае проблем следует обращаться в профильное министерство.
В ходе совещания Александр Мартынов остановился еще на некоторых моментах. Коронавирус – явление новое, однако такие заболевания, как грипп, ОРВИ и ОРЗ носят сезонный характер. В этой связи применение профилактических (карантинных) мер помогает предотвращать распространение инфекций, говорил Премьер.
Первое, на что обратил внимание Глава Правительства – это использование рециркуляторов в некоторых школах и детских садах (такая практика введена относительно недавно). Он поручил к маю подвести предварительные итоги введенного механизма: насколько снизилась заболеваемость в образовательных и дошкольных учреждениях и проанализировать с информацией за предыдущие годы.
Второе, в период сезонных эпидемий рассмотреть вариант приобретения бесконтактных термометров. Измерять температуру будут всем: детям, педагогам, персоналу школы.
«В течение месяца-двух изучите это предложение совместно с минздравом. Если это рабочий вариант, то формируйте заявку на приобретение бесконтактных термометров», – подытожил Премьер. gov-pmr.org