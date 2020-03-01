Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье учебный процесс переведут в онлайн-режим

В Приднестровье учебный процесс переведут в онлайн-режим

Глава Правительства Александр Мартынов вместе с руководством министерства просвещения, минсоцзащиты и УНО городов и районов обсудил вопросы, касающиеся организации учебного процесса в школах.

«Мы работаем в режиме чрезвычайного положения. Один из негативных моментов, который имеет место на сегодняшний день, это частичная остановка учебного процесса в школах, дошкольных образовательных учреждениях. Прошла неделя, даже больше, ситуация с распространением инфекции, к сожалению, к лучшему не меняется. В этой связи есть все основания полагать, что в ближайшую неделю, две, может быть и больше, наши дети останутся дома. Не за горами выпускные экзамены в школах, особая ситуация с выпускниками одиннадцатых классов. Самое время сейчас обсудить, как нам двигаться дальше», – начал совещание по видеоконференции Премьер, gov-pmr.orgпресс-служба Правительства ПМР.

Как доложила глава минпроса Алла Николюк, в условиях пандемии многие образовательные учреждения в мире перешли на режим дистанционной работы. Такой же механизм предложен в отношении приднестровских учреждений. На основании российских методических рекомендаций будут разработаны документы, которые позволят проводить занятия на «удалёнке». Нормативным актом Правительства их утвердят к следующему понедельнику.

«Методические рекомендации сводятся к тому, что каждая школа своим внутренним локальным документом определяет, каким образом это будет проведено», – сказала министр.

Форма преподавания (скайп, вайбер либо другие платформы) будет выбрана каждым образовательным учреждением отдельно.

В свою очередь Приднестровский госуниверситет, по словам ректора Степана Берила, готов оказать помощь в организации дистанционной работы, поскольку сам вуз уже перешел на такой режим.

Алла Николюк подчеркнула, что начало четвертой четверти, намеченное на 1 апреля, принято не откладывать: «Расписание тоже будет утверждено и доведено до сведения родителей и детей, чтобы они понимали, в какой день они получат задание, и по какому предмету с ними будет работать учитель».

Новый способ обучения предварительно продлится в течение 3-4 недель.

Также по поручению Премьера минпрос соберет данные по нехватке компьютеров в школах (для организации работы учителей). В случае проблем следует обращаться в профильное министерство.

В ходе совещания Александр Мартынов остановился еще на некоторых моментах. Коронавирус – явление новое, однако такие заболевания, как грипп, ОРВИ и ОРЗ носят сезонный характер. В этой связи применение профилактических (карантинных) мер помогает предотвращать распространение инфекций, говорил Премьер.

Первое, на что обратил внимание Глава Правительства – это использование рециркуляторов в некоторых школах и детских садах (такая практика введена относительно недавно). Он поручил к маю подвести предварительные итоги введенного механизма: насколько снизилась заболеваемость в образовательных и дошкольных учреждениях и проанализировать с информацией за предыдущие годы.

Второе, в период сезонных эпидемий рассмотреть вариант приобретения бесконтактных термометров. Измерять температуру будут всем: детям, педагогам, персоналу школы.

«В течение месяца-двух изучите это предложение совместно с минздравом. Если это рабочий вариант, то формируйте заявку на приобретение бесконтактных термометров», – подытожил Премьер.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 11:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна