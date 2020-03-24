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ООН призвала отменить все санкции из-за коронавируса

ООН призвала отменить все санкции из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш написал письмо лидерам стран G20 и призвал их на фоне распространения коронавируса отменить санкции, мешающие доставлять продовольствие, медпомощь и предметы первой необходимости.

Помимо этого, генсек всемирной организации выступил за снятие ограничений на трансграничную торговлю, влияющие на доставку медицинского оборудования, лекарств и других товаров для борьбы с эпидемией, передает ria.ru
"Это время солидарности, а не изоляции. COVID-19 потребует ответа, подобного которому не было раньше, — плана "военного времени" во времена гуманитарного кризиса. У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса. Это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми" - заявил Антониу Гутерреш.

Помимо этого, Гутерреш считает необходимым создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса. По его словам, это усилит глобальные ответные меры и даст больше возможностей для остановки вируса.

Онлайн-саммит лидеров стран G20 пройдет 26 марта. Его темой станет скоординированное реагирование на пандемию COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заразились более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли.
ria.ru
  • Сегодня, 11:49
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