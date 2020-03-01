Жительница Дубоссар 22 лет привлечена к административной ответственности по ст. 20.6 КоАП ПМР «Нарушение требований особого правового режима». Женщина вернулась из Чехии 16 марта, сообщает пресс-служба МВД ПМР. На границе заполнила эпидемиологическую карту, в которой указала недостоверный адрес проживания. Медики, не обнаружив её по месту жительства, обратились в милицию за помощью в розыске несознательной гражданки. Правоохранители нашли её в с. Цыбулёвка, по месту жительства мужа.
За уклонение от изоляции и от непрерывного медицинского наблюдения женщина ответит по закону. Ей грозит крупный штраф. К тому же соблюдать 14-дневный карантин теперь обязали всех домочадцев.