Сегодня нас убеждают что Смартфон - самый грязный предмет в наших руках. Как с ним сейчас жить, как очищать телефоны от грязи в период эпидемии? Учитывая ситуацию сегодня, вопрос далеко не праздный.
Мы постоянно в последнее время говорим о том, что нужно чаще и тщательнее мыть руки, что нельзя прикасаться руками к лицу, нужно исключить контакты между людьми, не здороваться за руку, не обниматься, не целоваться при встрече и прощании. А вот предмет, который по содержанию бактерий на своей поверхности даст сто очков вперед пресловутому ободку унитаза, мы зачастую совершенно упускаем из виду.
Да, сотовый телефон сегодня это самое грязное место из всего, что мы имеем в своем окружении.
Если верить исследованиям, современный а значит продвинутый пользователь берет в руки свой смартфон несколько сотен раз на дню и, если не предпринять меры предосторожности, то бесконечное мытье рук от заражения не спасет.
Даже если среднестатистический человек в течение дня обращается к телефону менее ста раз - он делает это чаще всего немытыми руками!
Мало того, телефон постоянно лежит в карманах и сумках вместе с ключами, деньгами и прочими совсем не кошерными предметами. Телефоны кладут на столы, стулья, полочки в туалете, зажимают между подбородком и плечом в явно нестерильной одежде.
В общем, все мы знаем о том, что телефон собирает о нас самую разнообразную информацию и куда-то ее все время передает. Но вот то, что он собирает на себя всю грязь из окружающей среды (ее как раз он никуда не передает, а копит на себе), мы забываем. А потом нежно прижимаем свой телефон к лицу и начинаем размазывать микробы по щекам, прикасаться к нему губами и носом, что дает микробам и вирусам прямую дорогу в глубины организма, разве что красной ковровой дорожки при этом не постелено.
Надеемся, что образность рассказа только подстегнет Вас задуматься о том, что вроде бы все знают, но мало кто учитывает.
Так что же делать? Нужно выработать простые и понятные правила пользования телефоном и ухода за ним. Особенно в условиях объявленной пандемии.
Итак, предлагаем Вам 5 правил на выбор, надеемся, Вы ими воспользуетесь Первое, что мы можем сделать для себя, это максимально отдалить телефон от рта и носа. Это уже далеко не проблема. Давно уже изобрели гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не поднося его к лицу. Пользуйтесь ими, и будет вам если не счастье, то как минимум еще один барьер вирусам на пути к организму. Второе. Носите телефон по возможности в кармане, а не в сумке, рюкзаке и прочих местах, где он контактирует с кучей других немытых вещей. Если он еще и в чехле каком-нибудь будет, то и вовсе замечательно.
Третье. Не берите телефон с собой в туалет, тем более в общественных местах. Дурная привычка тыкаться в экран, пока посещаешь сие заведение, должна быть искоренена. Это даст Вам не только возможность быстрее освободить помещение для других страждущих, предотвратит затекание ног и тромбоз вен из-за длительного сидения на унитазе, но и не даст телефону копить на себе всю гадость из воздуха сортиров.
Если Вы на время совершения гигиенических мероприятий имеете привычку класть телефон на какие-нибудь поверхности (полочки, раковину, тумбочки и т.д.), то тем более не нужно этого делать! На этих поверхностях собирается куча всяких бактерий, которые только и ждут звонка, после которого вы приложите телефон к лицу и дадите им проникнуть в организм. Четвертое. Под этим номером должна идти рекомендация мыть руки после того, как потрогали телефон. Но учитывая то, что человек за сутки обращается к телефону около ста раз), мыть руки тщательнейшим образом сто раз в день мало кто захочет, а если и захочет, то кожа слезет. Но хотя бы старайтесь меньше трогать телефон и чаще мыть руки после него, если собираетесь что-то поесть, почесать что-то на лице и в других местах, где есть слизистая оболочка.
И наконец пункт Пятый и немаловажный - телефон требует дезинфекции.
Как это лучше делать?
В условиях эпидемии дома хотя бы раз в день, а на работе можно чаще. Для дезинфекции пригодятся любые чистящие салфетки, содержащие не менее 70% изопропилового спирта. Такие салфетки обычно продаются в аптеках и даже компьютерных магазинах для протирания клавиатуры, мониторов, мышек и, само собой, телефонов.
Кстати, популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его, такое мнение высказали уже и специалисты Роспотребнадзора.
Протирать нужно не только телефон, но и его чехол, причем и снаружи, и изнутри. Потом обязательно высушить чехол и только после этого надеть его на телефон.
Руки, разумеется, должны быть либо вымыты до и после мероприятия, либо используйте одноразовые перчатки, которые после этого выкидывайте.
Ни в коем случае не рекомендуется:
• погружать телефон в дезинфицирующую жидкость, • использовать аэрозольные вещества, • использовать средства на основе хлора.
Сами понимаете, почему - чтобы не испортить телефон! Хотя все это касается не только телефона, а любого другого гаджета.
Британский журнал недавно опубликовал статью, в которой сказано, что мобильные телефоны содержат в 18 раз больше бактерий, чем дверная ручка общественного туалета.
Видимо поэтому и было запущено производство нового зарядного устройства для мобильных телефонов под названием PhoneSoap. если перевести то звучит как телефонное мыло. В новом зарядном устройстве используется ультрафиолетовый свет, чтобы продезинфицировать телефон, пока он заряжается.
В коробке есть две ультрафиолетовые лампы, которые, по данным разработчиков, уничтожают 99.99% бактерий и микробов меньше, чем за пять минут. К сожалению, сейчас это устройство доступно пока в американских магазинах .
«Мы называем смартфоны третьей рукой, которую никогда не моют. Если вы не относитесь к телефону так же, как к собственным ладоням, то держать все три руки в частоте становится затруднительным», — заявил сооснователь компании PhoneSoap Дэн Барнс. Вот так-то!
Собственно, на этом все. Надеемся, советы будут вам полезны. Не болейте, меньше сидите в телефонах и больше отдыхайте!