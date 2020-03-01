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Социалисты РМ предлагают отказаться от получаемых партиями ассигнований

Социалисты РМ предлагают отказаться от получаемых партиями ассигнований

ПСРМ предлагает перечислить ассигнования из государственного бюджета, предназначенные для политических партий, в Фонд борьбы с распространением эпидемии вируса COVID-19.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный заявила сегодня на брифинге, что Партия социалистов готова перечислить ассигнования из государственного бюджета, предназначенные для политических партий, в Фонд борьбы с распространением эпидемии вируса COVID-19, открытого при Министерстве финансов, передает point.md.

Она подчеркнула, что социалисты поддерживают действия, предпринимаемые Комиссией по чрезвычайным ситуациям в целях борьбы с распространением эпидемии вируса COVID-19, и готовы оказать необходимую помощь.

"В этот сложный период существует острая необходимость в приобретении дополнительного оборудования, лекарств, средств для стимулирования тех, кто участвует в борьбе с распространением эпидемии. Для этого необходимы дополнительные финансы", - сказала Зинаида Гречаный.

Она отметила, что вклад политических партий, среди прочего, может заключаться в передаче ассигнований из государственного бюджета, полученных по результатам выборов, в которых они участвовали, обратив внимание на то, что Закон о политических партиях не разрешает проводить такую операцию.

В связи с этим, ПСРМ обратилась с просьбой в Комиссию по чрезвычайным ситуациям рассмотреть возможность установления в условиях чрезвычайного положения отступления от статьи 28 Закона о политических партиях, которая позволила бы использовать бюджетные ассигнования для пожертвования в Фонд борьбы против распространения эпидемии вируса COVID-19.

Зинаида Гречаный обратилась с призывом ко всем политическим партиям Молдовы, которые получают средства из государственного бюджета, поддержать эту инициативу, тем самым способствуя борьбе с этой пандемией.

"Я уверена, что только совместные усилия и взаимная поддержка помогут нам преодолеть этот сложный период. Я надеюсь, что все политические партии поддержат эту инициативу", - подчеркнула Зинаида Гречаный.

point.md
  • Сегодня, 12:48
  • DTV
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