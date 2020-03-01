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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 16:00 сегодняшнего дня из Слободзейской районной больницы выписано девять человек. В стационаре находится 31 пациент, из них восемь несовершеннолетних.

Шесть человек с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» переведены в новый отремонтированный блок в соседнем здании. Их состояние здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести. Самочувствие двоих из заболевших близится к удовлетворительному. Врачи проводят лечение пациентов исходя из последних рекомендаций ВОЗ, учитывая опыт других стран, в том числе Китая, где есть положительные результаты выздоровления, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сегодня в Кишинёв направлено 15 биопроб, взятых у тех, кто был помещён в больницу с симптомами опасного заболевания.

Со вчерашнего дня организован подвоз медицинских работников к месту работы и жительства. Составлен график движения и маршруты. Только сегодня утром на работу доставлено 106 врачей и других работников из числа медперсонала.

Вчера была организована доставка в Слободзейскую ЦРБ 200 специальных защитных костюмов. В течение сегодняшнего дня 89 таких костюмов будут доставлены в лечебные учреждения по всем городам и районам республики. Порядка 30 тысяч многоразовых масок распределены по медицинским учреждениям Приднестровья.

Всего с момента введения ограничительных мер было вынесено порядка 500 предписаний о необходимости строго соблюдения домашнего карантина. Совместно со специалистами территориальных центров гигиены и эпидемиологии сотрудники милиции регулярно осуществляют проверку лиц, находящихся в самоизоляции. С учётом необходимости посещать данных лиц неоднократно, таких проверок с момента введения чрезвычайного положения уже осуществлено свыше 1900.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:36
  • DTV
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