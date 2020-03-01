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В Приднестровье зарегистрировано 10 случаев заболевания свиным гриппом

В Приднестровье зарегистрировано 10 случаев заболевания свиным гриппом

В период эпидемиологического надзора за гриппом в Приднестровье всего было отобрано 27 проб для лабораторного исследования на грипп.

В 12 пробах выявлены вирусы гриппа, в том числе в 10 пробах вирус гриппа А (H1N1) - его ещё называют свиным гриппом, в 2-х пробах вирус гриппа В. У трёх человек выявлены другие негриппозные вирусы: риновирус, вирус парагриппа, передает novostipmr.com.

Также зарегистрировано 3 случая гриппа в Тирасполе среди детей 5-14 лет, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

В целом, эпидемиологическая ситуация в республике по заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неблагополучная.

За неделю зарегистрировано 2 898 случаев ОИВДП (на предыдущей неделе – 3 662), в том числе 1 416 - среди детей до 14 лет. Показатель заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей составил 617,0 на 100 тыс. населения, что на 22,0% ниже предыдущей недели и на 12,3% выше аналогичного периода 2019 года.

Госпитализированы 213 человек с острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на предыдущей неделе - 228), из них 104 ребёнка в возрасте до 14 лет.

За неделю зарегистрировано 127 случаев тяжёлых острых респираторных инфекций (на предыдущей неделе - 198), что на 36% ниже, чем на предыдущей неделе.
novostipmr.com
  • Сегодня, 16:41
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