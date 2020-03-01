В период эпидемиологического надзора за гриппом в Приднестровье всего было отобрано 27 проб для лабораторного исследования на грипп.
В 12 пробах выявлены вирусы гриппа, в том числе в 10 пробах вирус гриппа А (H1N1) - его ещё называют свиным гриппом, в 2-х пробах вирус гриппа В. У трёх человек выявлены другие негриппозные вирусы: риновирус, вирус парагриппа, передает novostipmr.com.
Также зарегистрировано 3 случая гриппа в Тирасполе среди детей 5-14 лет, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
В целом, эпидемиологическая ситуация в республике по заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неблагополучная.
За неделю зарегистрировано 2 898 случаев ОИВДП (на предыдущей неделе – 3 662), в том числе 1 416 - среди детей до 14 лет. Показатель заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей составил 617,0 на 100 тыс. населения, что на 22,0% ниже предыдущей недели и на 12,3% выше аналогичного периода 2019 года.
Госпитализированы 213 человек с острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на предыдущей неделе - 228), из них 104 ребёнка в возрасте до 14 лет.
За неделю зарегистрировано 127 случаев тяжёлых острых респираторных инфекций (на предыдущей неделе - 198), что на 36% ниже, чем на предыдущей неделе. novostipmr.com